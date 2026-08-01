La pastilla contra la disfunción eréctil que sería la posible cura al cáncer

El sildenafil, componente habitualmente utilizado para tratar la disfunción eréctil, ha demostrado una nueva propiedad en la medicina internacional. Investigaciones del Weizmann Institute of Science, en colaboración con expertos de Estados Unidos e Israel, sugieren que este compuesto limita la capacidad de las células cancerosas para expandirse por el organismo. La clave de este proceso se encuentra en la gestión metabólica del colesterol, un elemento que los tumores necesitan para migrar y colonizar otros sectores del cuerpo.

Respecto a este hallazgo, el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos señaló que "Las primeras investigaciones sugieren que el sildenafil, el fármaco para la disfunción eréctil comúnmente conocido como Viagra, podría ayudar a detener la propagación del cáncer, no a través de sus conocidos efectos sobre el flujo sanguíneo, sino alterando la forma en que las células tumorales gestionan el colesterol".

El trabajo encabezado por la profesora Ayelet Erez se centró en una vía biológica donde el metabolismo de las grasas es fundamental para la migración celular. La especialista afirmó que "Hemos descubierto una nueva vía biológica que vincula una molécula de señalización bien conocida con la regulación del colesterol dentro de las células, y hemos demostrado cómo se puede aprovechar esta vía para interferir con la capacidad de las células cancerosas para formar metástasis".

Al bloquear la enzima PDE5, el medicamento incrementa los niveles de cGMP, lo que atrapa el colesterol dentro de la célula y lo deja inaccesible para que el tumor se movilice. El científico Yarden Ariav explicó que "Las funciones metabólicas no canónicas de las moléculas de señalización contribuyen a la plasticidad del cáncer y a la progresión metastásica. En este estudio, demostramos que los inhibidores de la PDE5a, incluido el sildenafil (Viagra), inducen la acumulación de colesterol lisosomal en múltiples modelos de cáncer en ratones y humanos, reduciendo la biodisponibilidad del colesterol y afectando la migración y la metástasis de las células cancerosas".

El experto también agregó que "las células cancerosas mostraron una mayor sensibilidad debido a la reducción de la expresión génica lisosomal, lo que las hace particularmente vulnerables a la alteración del transporte de colesterol".

La investigación incluyó un análisis de historias clínicas de cinco millones de pacientes durante dos décadas. Se observó que quienes tomaban sildenafil junto con estatinas presentaban una mejor supervivencia. Ariav puntualizó que "La combinación de sildenafil con estatinas produce efectos antimetastásicos aditivos al bloquear simultáneamente la exportación de colesterol lisosomal y la biosíntesis de colesterol".

Este enfoque destaca la importancia del contexto de salud general por encima del tumor individualmente. Erez remarcó que "Nuestro estudio subraya la importancia de tratar al paciente en su totalidad, no solo el cáncer, a la hora de diseñar la terapia más eficaz". También subrayó que "Más allá de su potencial terapéutico, nuestros hallazgos resaltan que la biología del cáncer no solo está determinada por mutaciones en las células tumorales, sino también por el estado metabólico del paciente y por los medicamentos que ya está tomando para otras afecciones".

A pesar de que se requieren futuros ensayos clínicos controlados para validar estos resultados, la posibilidad de reutilizar un fármaco conocido y bien tolerado brinda una perspectiva esperanzadora para la medicina personalizada.