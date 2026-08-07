La obra de pavimentación del microcentro capitalino avanza a buen ritmo y ya alcanzó un 40% de ejecución en apenas dos meses de trabajos. La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, confirmó a DIARIO HUARPE que el Plan 50 Cuadras mantiene los plazos previstos y que la intervención quedará finalizada para fines de diciembre.

El proyecto, iniciado en junio, contempla la renovación de 87.500 metros cuadrados de calzada en distintas arterias del centro sanjuanino. La obra es financiada íntegramente por el Gobierno de San Juan y fue planificada con un esquema de ejecución por etapas para disminuir las molestias en vecinos, comerciantes e instituciones.

Una obra que avanza por encima del ritmo esperado

Laciar explicó que los trabajos comenzaron con un cronograma de seis meses y que, en el primer tramo de ejecución, la intervención logró un importante grado de avance. "Llevamos dos meses de obra, una obra pensada en seis meses, ya llevamos un avance del 40% de la obra en dos meses".

La intendenta destacó además que la modalidad de trabajo permite recuperar rápidamente la circulación en los sectores donde finalizan las tareas principales, mientras continúan las intervenciones complementarias. "Ya se puede circular y se puede ir disfrutando. Por supuesto, con las obras complementarias que nos corresponden, pero todos los comerciantes, los vecinos y todos los que vienen al centro de San Juan disfrutan esta obra de pavimentación", expuso.

El cierre del Plan 50 Cuadras será antes de finalizar el año

El proyecto comprende la repavimentación y modernización de 50 cuadras del microcentro, una zona clave por el movimiento diario de vehículos, peatones y actividad comercial.

Al ser consultada por la fecha en la que quedará concluida la totalidad de la obra, Laciar confirmó que el objetivo es completar todas las intervenciones antes de que termine el 2026. "Todas las calles del plan de 50 cuadras es un plan pensado en seis meses, así que para fines de diciembre podemos disfrutar de todas esas 50 cuadras en conjunto ya pavimentadas".

Desde el municipio remarcaron que la planificación busca mejorar la infraestructura urbana, extender la vida útil de las calles y generar mejores condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por la Capital.

La situación de la Avenida Libertador

Laciar también se refirió a la obra de la Avenida Libertador, una intervención que corresponde al Gobierno provincial y que se encuentra en su etapa final.

La jefa comunal aclaró que los trabajos actuales están vinculados a la finalización de detalles técnicos antes de la habilitación definitiva. "Recuerden que lo de Avenida Libertador es una obra provincial, así que están con todo lo que tiene que ver delimitación y señalética".

Además, expresó la expectativa de los vecinos por la continuidad del proyecto hacia otros sectores de la provincia. "Íbamos siendo expectantes como vecinos, vamos como vecinos, estamos todos expectantes a un anuncio de poder continuar esas obras desde Libertador de Las Heras hasta Rawson, así podemos completar toda la obra".

Con el Plan 50 Cuadras en marcha y un avance del 40% a dos meses de su inicio, la Ciudad de San Juan busca completar una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años en el área céntrica.