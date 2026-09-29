La pericia clave que espera la familia de Uriel Ríos para dar con el asesino

Una nueva etapa comenzó en la causa que investiga el asesinato de Uriel Ríos, el joven de 17 años atacado tras un festejo en Rawson. Durante las últimas horas se recibieron declaraciones testimoniales de personas que presenciaron el hecho, entre las cuales figuró el hermano gemelo de la víctima, quien resultó herido durante la pelea y debe someterse a revisiones de salud constantes por lesiones en el brazo y la axila.

La declaración brindada por los presentes permitió individualizar a dos de los partícipes del episodio. Se trata de un adolescente que quedó bajo custodia tras presentarse ante las autoridades y su hermano mayor. Fuentes vinculadas a la causa expresaron que este último provocó múltiples cortes al familiar del menor fallecido, situación que podría derivar en una imputación bajo la figura de tentativa de homicidio.

La querella y los allegados a la víctima sostienen que el joven aprehendido el pasado viernes 25 de septiembre es el autor del ataque mortal. No obstante, surge un obstáculo formal en el expediente debido a que los testigos no lograron señalarlo por su nombre de pila. Varios jóvenes confirmaron haberlo visto en el lugar del enfrentamiento, pero aclararon que no mantenían un vínculo previo ni conocían su identidad.

Para revertir esta situación y fundamentar la acusación, las autoridades judiciales fijaron nuevas audiencias con el fin de tomar más testimonios. En caso de no obtener precisiones sobre la identidad del agresor, el proceso se enfocará en el material audiovisual recolectado por los investigadores.

Durante los próximos días, la jueza a cargo exhibirá las filmaciones recopiladas a los testigos para que reconozcan en las pantallas a los involucrados. Esa medida probatoria resultará determinante para corroborar si la persona señalada por los allegados a la víctima coincide con quien aparece en las imágenes concretando la agresión que le costó la vida a Uriel Ríos.