La investigación por el asesinato de Uriel Ríos, el estudiante de 17 años que murió tras recibir una puñalada a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito, comenzó a concentrarse en una de sus principales pistas: el presunto asesino sería también menor de edad.

Por el momento, se trata de una hipótesis que deberá ser confirmada por los investigadores. No trascendió oficialmente la identidad ni la edad del sospechoso y tampoco se informó sobre personas detenidas por el homicidio. La Policía y la Justicia trabajan para identificar al responsable y reconstruir cómo se produjo el ataque.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este lunes en la denominada Quinta Don Pedro, ubicada sobre calle Alfonso XIII, entre calles 13 y 14, donde se desarrollaba una fiesta privada por el Día del Estudiante.

Según las primeras informaciones, en el lugar se produjo una pelea que terminó con dos hermanos gemelos, ambos de 17 años, atacados con un arma blanca.

Uriel recibió una profunda herida en el tórax y tuvo que ser trasladado de urgencia para recibir asistencia médica. De acuerdo con los primeros reportes, habría llegado al centro asistencial con el cuchillo todavía incrustado en el pecho. Pese al trabajo de los profesionales, murió como consecuencia de la gravedad de la lesión.

Su hermano gemelo también resultó herido durante el ataque. Fue trasladado inicialmente al Hospital Federico Cantoni y posteriormente derivado al Hospital Guillermo Rawson, donde quedó bajo atención médica por heridas de arma blanca en el tórax y en uno de sus brazos.

La búsqueda del presunto asesino

Los investigadores intentan determinar cómo se inició la pelea, quiénes participaron y principalmente quién fue la persona que provocó la herida mortal a Uriel.

Una de las líneas de investigación indica que los agresores habrían escapado del lugar a bordo de un automóvil. Por ese motivo, también se trabaja para identificar el vehículo y reconstruir el recorrido que habría realizado después del ataque.

Además, se toman testimonios de jóvenes que participaron de la celebración y se buscan otros elementos que permitan establecer qué ocurrió durante los minutos previos y posteriores a la agresión.

En ese marco comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el presunto asesino de Uriel fuera menor de edad. Si esa circunstancia se confirma, tendrá incidencia directa en el régimen judicial bajo el cual continuará la investigación.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una identificación oficialmente informada del sospechoso. La causa continúa abierta mientras los investigadores buscan reunir pruebas que permitan determinar quién mató a Uriel y quiénes participaron del ataque que también dejó herido a su hermano.