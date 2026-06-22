La pista que investiga Fiscalía tras la mujer herida en la balacera en Capital

Una serie de violentos episodios ocurridos durante la noche del sábado en el barrio Cabot, en Capital, dejó como saldo una mujer herida de bala, una vivienda atacada con una bomba molotov y una investigación que apunta a una posible interna dentro de la hinchada de San Martín.

De acuerdo con la información oficial de la UFI Genérica, el hecho comenzó en la intersección de calles Benavídez y Mendoza, donde personal policial fue comisionado tras recibir alertas sobre una gresca en la zona. Al llegar, los efectivos recabaron testimonios que indicaban que desde un automóvil Chevrolet Corsa blanco se habían efectuado disparos de arma de fuego.

Como consecuencia de esos disparos, una mujer resultó herida y fue trasladada de urgencia al Centro de Salud Báez Laspiur. Posteriormente, debido a la complejidad de las lesiones, fue derivada al Hospital Rawson, donde fue intervenida quirúrgicamente. Fuentes judiciales señalaron que permanece estable.

La investigación determinó además que los atacantes efectuaron disparos contra una vivienda del sector y también contra la camioneta particular utilizada para trasladar a la víctima hacia el centro asistencial. En el vehículo se constataron impactos de bala y peritos de Criminalística trabajaron en el levantamiento de evidencias para intentar identificar el arma utilizada y reconstruir la secuencia de los hechos.

Sin embargo, la violencia no terminó allí. Según la denuncia incorporada a la causa, los agresores se dirigieron posteriormente al domicilio de la madre de un reconocido integrante de la hinchada de San Martín y arrojaron una bomba molotov. El artefacto incendiario provocó fuego en la puerta de ingreso y alcanzó un sillón ubicado en el inmueble.

El incendio pudo ser sofocado por los propios habitantes de la vivienda y vecinos de la zona. De hecho, el personal de Bomberos que acudió al lugar no logró ingresar al barrio debido a que fue recibido con agresiones y pedradas, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad.

Por el momento no hay personas detenidas y la Fiscalía trabaja en la identificación de los autores mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Los investigadores buscan determinar cuántas personas participaron del ataque y cuál fue el recorrido realizado por el vehículo señalado por los testigos.

La principal hipótesis que maneja la investigación está relacionada con un presunto conflicto interno dentro de la barra brava de San Martín. Los testimonios recogidos en el lugar y los vínculos de algunas de las personas involucradas con sectores de la hinchada fortalecen esa línea investigativa, aunque desde la Justicia aclararon que todavía restan numerosas medidas de prueba antes de establecer responsabilidades.

Una guerra entre facciones que ya dejó condenados, detenidos y allanamientos

La línea investigativa que apunta a una disputa interna dentro de la hinchada verdinegra cobra fuerza al revisar los antecedentes recientes. Durante el último año, la Justicia sanjuanina intervino en numerosos episodios violentos protagonizados por facciones enfrentadas de la barra de San Martín, varios de los cuales terminaron con condenas, detenciones y procesos judiciales.

La hipótesis de una interna no aparece de manera aislada. Desde mediados de 2025, la Justicia investiga una escalada de violencia entre los grupos conocidos como "La Banda del Pueblo Viejo" y "La Nueva Generación". La disputa derivó en ataques a viviendas, amenazas, golpizas, enfrentamientos armados y múltiples allanamientos en Capital y Chimbas.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando un integrante de la hinchada resultó herido de bala, hecho que motivó una serie de allanamientos simultáneos y la detención de varios sospechosos. Entre los investigados aparecieron Marcelo Gerardo González Pereyra, alias "El Puchi", Facundo Ezequiel Asís, Agustín Nicolás Agüero, Franco Maurín Vargas y Fernando Nicolás Moya, además de otros integrantes vinculados a distintos ataques y amenazas.

Con el avance de las causas también fueron detenidos quienes la Justicia consideró referentes de La Banda del Pueblo Viejo: Franco Ariel González, conocido como "Chorico", y Jonathan Mauricio González. Ambos terminaron condenados mediante juicio abreviado por distintos hechos vinculados a los enfrentamientos entre facciones de la barra.

Además, Iván Andrés Dávila Yafar recibió una pena de prisión efectiva, mientras que Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez fue condenado por su participación en los hechos investigados. Por su parte, Facundo Ezequiel Asís accedió a una condena condicional, mientras que Fernando Nicolás Moya y Marcelo González Pereyra obtuvieron la suspensión de juicio a prueba. Franco Maurín Vargas continuó vinculado al proceso bajo medidas restrictivas.

Incluso la investigación alcanzó a un exintegrante de la fuerza policial, quien fue condenado por filtrar información reservada de una de las causas vinculadas a la disputa entre barras.

Por ese contexto, los investigadores consideran que la balacera ocurrida este fin de semana en el barrio Cabot podría representar un nuevo capítulo de un conflicto que, lejos de haberse extinguido con las detenciones y condenas dictadas durante el último año, continúa generando episodios de extrema violencia vinculados a la disputa por el control de la hinchada de San Martín.

Mientras avanza la pesquisa, el temor domina a los vecinos de la zona, muchos de los cuales se mostraron reticentes a brindar información por miedo a represalias. Ese silencio es, por estas horas, uno de los principales obstáculos para esclarecer una de las noches más violentas registradas recientemente en ese sector de Capital.