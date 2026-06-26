La organización social La Poderosa anunció el corrimiento total de Nacho Levy de sus filas luego de las acusaciones públicas de abuso emocional y violencia psicológica realizadas por su expareja, la psicóloga, sexóloga y escritora Cecilia Ce. A través de un comunicado difundido este jueves, el movimiento informó que activó su protocolo de géneros y resolvió apartar al periodista de la organización.

Las denuncias tomaron estado público después de que Cecilia Ce compartiera una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que describió distintas situaciones de control, manipulación emocional y desgaste psicológico que, según expresó, atravesó durante la relación. En una de las publicaciones señaló: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir". Más tarde definió ese comportamiento como "metódico y persistente" y afirmó que logró salir de ese vínculo.

Comunicado de Garganta Poderosa.

Aunque en un primer momento no mencionó el nombre de su expareja, rápidamente comenzó a circular que se trataba de Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa y una de las principales figuras de La Poderosa. Hasta el momento, el periodista no realizó declaraciones públicas ni difundió un descargo sobre las acusaciones.

En el comunicado, la organización explicó que la decisión fue tomada de manera colectiva luego de activar el protocolo interno para el abordaje de situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades.

"Decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", sostuvo el texto. Además, señaló que la situación resulta "incompatible con la conducción" del movimiento y remarcó que el objetivo es acompañar a quienes deciden denunciar hechos de violencia.

La Poderosa también explicó que sus definiciones responden a procesos de debate y consenso entre las asambleas territoriales que integran la organización, por lo que reconoció que esos tiempos muchas veces no coinciden con la inmediatez de las redes sociales.

En el mismo documento, el movimiento reafirmó su postura frente a las violencias de género y aseguró que no considera al escrache ni a la cancelación como herramientas efectivas. En cambio, sostuvo que apuesta a mecanismos de abordaje colectivo, revisión de prácticas y acompañamiento de las personas que denuncian.

Asimismo, reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir conductas que busca erradicar y afirmó que continuará fortaleciendo sus herramientas internas para prevenir y abordar este tipo de situaciones.

Tras la difusión del comunicado, Cecilia Ce volvió a expresarse en sus redes sociales. Agradeció el respaldo recibido y respondió a quienes cuestionaban cómo una profesional de la salud mental podía haber atravesado una relación de abuso emocional.

"Sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante", escribió. También explicó que este tipo de violencia suele desarrollarse de manera íntima, intencional e intermitente, alternando momentos de afecto con situaciones de daño psicológico.

La relación entre Cecilia Ce y Nacho Levy se había hecho pública en noviembre de 2025, cuando ambos comenzaron a compartir imágenes juntos en redes sociales. En las últimas horas, la actriz Gloria Carrá, expareja de Levy, también manifestó públicamente su apoyo a la escritora tras conocerse las denuncias.