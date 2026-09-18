Mariana Jofré, la agente de la Policía de San Juan que recibió un disparo dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida, en Rivadavia, recibió el alta médica luego de ser operada para retirarle la bala, según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE. La mujer, de 29 años, atraviesa el sexto mes de embarazo y tanto ella como su bebé presentan una evolución favorable.

La efectiva se encontraba internada en el Sanatorio Cimyn y el pasado jueves fue sometida a una intervención quirúrgica. Según fuentes vinculadas al caso, respondió favorablemente al procedimiento y los controles médicos determinaron que su embarazo también se encuentra en óptimas condiciones, por lo que pudo regresar a su domicilio.

El hecho ocurrió cuando Jofré se encontraba dentro de la dependencia policial y su compañero Cristian Albarracín manipulaba su arma reglamentaria. El efectivo quedó formalmente imputado por la Justicia, aunque permanece en libertad mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la hipótesis que investiga Fiscalía, Albarracín había participado momentos antes de una persecución junto a otro policía de apellido Castro. Durante ese procedimiento, Castro utilizó el arma reglamentaria de Albarracín y, al regresar a la comisaría, se la devolvió cargada.

Mientras Albarracín manipulaba el arma detrás de Jofré, se produjo la detonación y el proyectil terminó impactando en la agente. En principio, los investigadores consideran que el disparo habría ocurrido de manera accidental, aunque todavía resta determinar con precisión cómo se produjo.

La Justicia estableció un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación. Durante ese período se realizarán las pericias y medidas necesarias para reconstruir el episodio y establecer eventuales responsabilidades.