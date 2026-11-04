Unas 30 trabajadoras sexuales y personas que acompañaron el reclamo se reunieron en la plaza Di Stéfano, detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan, para expresar su apoyo a sus compañeras de Buenos Aires y exigir justicia por los crímenes ocurridos en distintas provincias. La movilización se realizó en el marco de un paro nacional convocado por Ammar, luego de cuatro asesinatos que generaron preocupación en el sector y reavivaron las denuncias de violencia e inseguridad.

Ante esto, el subjefe de la Policía de San Juan, Pablo Torres, habló con DIARIO HUARPE y se refirió al operativo dispuesto durante la protesta y explicó cómo intervienen ante posibles situaciones de riesgo. El funcionario aseguró que los efectivos estuvieron presentes para prevenir conflictos y que las trabajadoras sexuales reciben el mismo trato que cualquier ciudadano ante un pedido de asistencia.

La presencia policial durante la movilización

Torres indicó que las manifestantes llegaron a la plaza con un escrito para expresar su apoyo a las compañeras de la provincia de Buenos Aires. Según explicó, el personal policial permaneció en el lugar para evitar posibles inconvenientes durante la concentración.

El subjefe señaló que las trabajadoras agradecieron la presencia de los efectivos y mantuvieron un diálogo con personal de la comisaría. También sostuvo que, durante ese intercambio, las mujeres reconocieron que no atraviesan en San Juan los mismos problemas que denunciaron en otras jurisdicciones.

“Nosotros trabajamos como un ciudadano más”, afirmó Torres al explicar el accionar de la fuerza. En ese sentido, remarcó que cualquier persona que llame al 911 para informar que tiene un problema recibe asistencia policial. “Cualquier persona, cualquier ciudadana que llame al 911 y haga referencia que tiene un problema, el móvil va a llegar al lugar”, agregó el funcionario.

Qué dijo sobre las zonas donde trabajan

Consultado sobre los sectores en los que habitualmente se encuentran las trabajadoras sexuales, Torres confirmó que la Policía tiene identificadas distintas zonas. Explicó que los efectivos buscan cuidar el pudor de las personas que viven en esos lugares y evitar situaciones que puedan generar molestias.

El subjefe aseguró que no tienen reclamos de los vecinos de esas zonas, aunque señaló que intentan que no se excedan “las buenas costumbres”. Sus declaraciones se dieron luego de que las trabajadoras sexuales de San Juan expresaran públicamente su preocupación por la violencia y la falta de seguridad que atraviesan.