La Policía de San Juan sumó 36 motos para tareas de prevención y tránsito

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 36 motocicletas destinadas a la Policía de San Juan, que serán incorporadas a los departamentos D3 y D7 para reforzar las tareas de prevención y control en distintos puntos de la provincia.

Durante la actividad, el mandatario destacó que los nuevos móviles permitirán complementar el trabajo operativo y logístico de la fuerza. Según explicó, el D3 está vinculado a las tareas de tránsito, mientras que el D7 tiene funciones relacionadas con la prevención y distribución operativa.

“Me parece una jornada sumamente importante tener la oportunidad de entregar estas 36 motos que van destinadas al D3 y al D7”, sostuvo Orrego.

El gobernador aseguró que la incorporación de estos vehículos forma parte de una política de inversión sostenida en materia de seguridad y anticipó que la entrega de móviles no será la única que realizará su gestión.

En ese sentido, recordó otras medidas implementadas durante su administración, entre ellas la incorporación de vehículos, la recuperación del funcionamiento total de las cámaras de inteligencia del sistema Cisem, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de pistolas y dispositivos de tecnología Taser.

Orrego sostuvo que el objetivo es dotar a la Policía de herramientas para mejorar su capacidad de respuesta y prevención. “Yo quiero una Policía que nivele hacia arriba, no hacia abajo”, afirmó.

Orrego habló de los nombramientos en la Policía

Durante la actividad, el gobernador también fue consultado por las designaciones de autoridades dentro de la Policía de San Juan, luego de que algunos cargos quedaran bajo esquemas de subrogación.

Al respecto, Orrego aseguró que habrá novedades, aunque descartó que se trate de una definición que requiera urgencia. “Sí, evidentemente ya van a llegar los tiempos”, señaló.

El mandatario pidió tranquilidad y explicó que la fuerza cuenta actualmente con personal capacitado para asumir las distintas funciones mientras se analizan las futuras designaciones.

Además, vinculó la decisión con el contexto que atraviesa la Policía luego del siniestro del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, que provocó la muerte de siete personas, entre ellas integrantes de la fuerza.

“A los sanjuaninos nos ha atravesado enormemente el dolor de lo que ha pasado con el tema del siniestro del helicóptero”, expresó Orrego, al considerar que las decisiones deben tomarse “a su tiempo y armoniosamente”.

El gobernador diferenció esta situación de otras designaciones que, según explicó, requirieron una resolución inmediata. Como ejemplo, mencionó el caso del titular de Defensa Civil, donde consideró necesario actuar con rapidez debido a la necesidad de contar con una autoridad ante los distintos escenarios climáticos y alertas.

Más tecnología para la fuerza

Orrego destacó además el trabajo realizado para mejorar el equipamiento policial y aseguró que continuará la inversión en tecnología y recursos materiales.

El gobernador valoró especialmente al personal de la Policía de San Juan y sostuvo que la institución cuenta con buenos recursos humanos para afrontar las tareas de prevención y seguridad. “Tenemos buenos recursos humanos los sanjuaninos y esto lo debo destacar”, afirmó.

La entrega de las 36 motocicletas se suma así al plan de fortalecimiento del equipamiento policial impulsado por la gestión provincial, mientras el Gobierno mantiene pendiente la definición de nuevos cargos dentro de la estructura de la fuerza.