La Policía de San Juan comenzó a reestructurar su organigrama tras la tragedia aérea del pasado 29 de julio y designó al comisario general Marcelo Ligorria como jefe provisorio de la Dirección de Bomberos. La medida busca garantizar la continuidad operativa del área luego del fallecimiento de sus máximas autoridades en el accidente del helicóptero Bell 412.

La decisión fue adoptada por el jefe de la Policía de San Juan, comisario general Néstor Álvarez, quien resolvió poner al frente del cuerpo de Bomberos a Ligorria, hasta ahora jefe del D-8 (Cisem), una dependencia clave para la planificación y coordinación de los operativos de seguridad en la provincia.

La designación responde a la necesidad de cubrir de manera inmediata la conducción de Bomberos, que quedó sin autoridades tras la muerte del comisario general Rubén Castro, jefe del área, y del comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe del cuerpo.

Un cargo estratégico

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, Marcelo Ligorria encabezaba el Departamento de Operaciones (D-3), desde donde coordinaba los dispositivos de seguridad para eventos masivos, celebraciones provinciales, espectáculos y operativos especiales, además de la organización de los despliegues policiales durante procesos electorales.

Su experiencia en la planificación operativa fue uno de los factores considerados para asumir de manera provisoria la conducción de Bomberos, una de las áreas más sensibles de la fuerza provincial.

Aún resta definir la Subjefatura

Mientras se normaliza la estructura de Bomberos, la Policía de San Juan todavía mantiene una vacante de relevancia institucional.

Hasta el momento, no fue anunciado quién reemplazará al comisario general Germán Videla en la Subjefatura de la fuerza, cargo que quedó vacante tras su fallecimiento en el siniestro aéreo.

La designación de esa autoridad será uno de los próximos pasos dentro del proceso de reorganización que impulsa la Jefatura de Policía.

La tragedia que golpeó a la fuerza

El accidente ocurrido el 29 de julio es considerado el más grave de la historia aeronáutica de San Juan. El helicóptero Bell 412 se precipitó en una zona de difícil acceso ubicada entre San Juan y La Rioja cuando trasladaba a una comitiva que se dirigía a Chilecito para colaborar en el combate de un incendio forestal.

Las siete personas que viajaban a bordo perdieron la vida. Entre ellas se encontraban el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe del cuerpo, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.