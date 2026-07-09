La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar repercusión con un nuevo pronóstico sobre el desenlace de la Copa del Mundo. Durante una entrevista con Heraldo Televisión, la vidente cubana analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y dejó una predicción que mezcla buenas y malas noticias para los hinchas argentinos.

La Albiceleste avanzará, pero no será campeona

En un primer análisis, Mhoni sostuvo que el conjunto argentino llega con un importante desgaste luego de la agónica remontada frente a Egipto. "Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar".

Sin embargo, al momento de pronosticar los cruces de cuartos de final, sorprendió al asegurar que la Albiceleste conseguirá el boleto a las semifinales tras eliminar a Suiza.

Los cuatro semifinalistas, según la vidente

Según explicó, Francia eliminará a Marruecos, España dejará en el camino a Bélgica, Inglaterra vencerá a Noruega y Argentina superará a Suiza. No obstante, descartó que el conjunto de Lionel Scaloni pueda defender con éxito la corona obtenida en Qatar 2022. "Argentina no. El ganador va a quedar en Europa". Aunque aseguró que el campeón será europeo, evitó revelar cuál de esos seleccionados levantará finalmente la Copa del Mundo.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más populares de México y América Latina. A lo largo de los años ganó notoriedad por realizar predicciones sobre política, espectáculos, fenómenos naturales y eventos deportivos. Sus pronósticos suelen generar un fuerte impacto en las redes sociales, especialmente durante grandes acontecimientos deportivos como el Mundial, donde miles de seguidores siguen de cerca cada una de sus predicciones.