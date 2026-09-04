El fuerte reclamo de Javier Milei por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tuvo repercusiones inmediatas en Reino Unido. Tras la cadena nacional en la que el Presidente anunció nuevas medidas vinculadas con el archipiélago, la prensa británica cuestionó los argumentos del mandatario y puso el foco en el nuevo escenario internacional.

Uno de los primeros medios en reaccionar fue Sky News. Su corresponsal Mark Stone analizó el discurso bajo el título “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente”.

La nota publicada por GB News tras el discurso de Milei (Captura de pantalla)

El periodista calificó como “contundentes” las palabras de Milei, aunque consideró que el reclamo argentino no representa una novedad. “Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado”, expresó Stone y agregó que se trata de una postura sostenida desde hace décadas.

El corresponsal también cuestionó la argumentación histórica presentada por el mandatario argentino y sostuvo la posición británica sobre la soberanía del archipiélago.

Titulo de Daily express sobre el discurso de Milei (Captura de pantalla)

Sin embargo, el análisis señaló que esta vez existen dos elementos que le otorgan una dimensión diferente al reclamo: las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y la explotación petrolera en aguas cercanas a las islas.

La reacción se produjo después de que Milei utilizara la cadena nacional para reafirmar que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunciar una serie de medidas destinadas a reforzar el reclamo de soberanía.

Financial Times (Captura de pantalla)

Entre ellas, el Gobierno anticipó el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla cambios en la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías involucradas en explotaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina.

El Ejecutivo también anunció que destinará mayores recursos para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además de reforzar las capacidades de telecomunicaciones y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La publicación de The Daily Telegraph, antes el discursp (Captura de pantalla)

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con Sea Lion, el proyecto petrolero que impulsan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Malvinas. Argentina considera que esa explotación se desarrolla sin autorización nacional y en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

La discusión adquirió además una nueva dimensión luego de las recientes declaraciones de Trump. El mandatario estadounidense puso en duda la continuidad de la posición de neutralidad de Washington frente a la disputa entre Argentina y Reino Unido, lo que generó repercusiones tanto en Londres como en Buenos Aires.

Telemundo (Captura de pantalla)

En ese escenario, el reclamo argentino volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional y comenzó a generar respuestas en los principales medios británicos.