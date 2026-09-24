Iara Agustina Ledesma, prima de Thiago Medina, ratificó este martes la denuncia por presunto abuso sexual contra el exparticipante de Gran Hermano. La joven aseguró que pudo declarar nuevamente y aportar más detalles sobre el episodio que, según denunció, ocurrió cuando tenía 12 años.

Tras la audiencia, Ledesma contó que se encuentra más tranquila y que esta vez pudo relatar lo sucedido con mayor precisión. “Pude declarar y pude contar con más detalles lo que pasó en su momento”, sostuvo.

Además, se refirió a las publicaciones que Medina realizó después de que trascendiera la denuncia y afirmó que le generaron malestar porque, según su versión, él habría reconocido previamente lo ocurrido ante su familia.

“Él lo admitió y le pidió perdón a mi mamá”, aseguró Ledesma. De acuerdo con su relato, tiempo atrás Medina habría hablado con su madre y le habría pedido disculpas. La joven remarcó que ahora espera que la Justicia determine qué ocurrió.

La joven dijo que llegará “hasta lo último”

Durante la entrevista, Ledesma señaló que su intención es continuar con el proceso judicial hasta que se esclarezca el caso.

“Vamos a esperar y vamos a llegar hasta lo último, hasta que se sepa la verdad”, afirmó. También fue consultada sobre una eventual detención de Medina y respondió que esa decisión dependerá exclusivamente de la Justicia.

La denuncia contra Thiago Medina

La joven había hecho pública su denuncia meses atrás. Según relató, el presunto episodio ocurrió cuando tenía 12 años, mientras se encontraba en su habitación. Ledesma sostuvo que mantuvo silencio durante varios años por temor a generar conflictos dentro de su familia.

De acuerdo con su testimonio, recién cuando tenía 15 años decidió contar lo ocurrido. En ese momento, su familia habría confrontado a Medina y, siempre según la versión de la denunciante, él habría pedido disculpas a su madre.

La causa continúa ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar las declaraciones y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.