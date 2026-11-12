La educación en la provincia transita un escenario de profundos contrastes, marcado por avances significativos en el área de Lengua pero sostenidos desafíos críticos en Matemática, tanto en el nivel primario como en el secundario.

Así lo reflejan los resultados de las evaluaciones nacionales e informes recientes del observatorio Argentinos por la Educación, los cuales exponen el rendimiento escolar, la asistencia de los estudiantes y el impacto de los operativos jurisdiccionales de alfabetización.

Según los resultados de las pruebas Aprender de 2024, los desempeños de San Juan en Lengua y Matemática se ubican por debajo del promedio nacional, tanto en primaria como en secundaria.

En sexto grado, Lengua mostró una mejora de 14 puntos respecto de 2023 y Matemática, de 5 puntos. Al finalizar la secundaria, el 50% de los estudiantes alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y apenas el 11% lo logra en Matemática. Además, San Juan es una de las 10 provincias que han publicado resultados de sus evaluaciones jurisdiccionales de alfabetización.

Este análisis surge del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo.

El documento reúne los resultados de las evaluaciones estandarizadas -aplicadas por la Secretaría de Educación de la Nación y del Consejo Federal de Educación- los indicadores de asistencia escolar y los resultados de las evaluaciones provinciales de alfabetización. El objetivo de dicho informe, es ofrecer un panorama de la situación educativa de las 24 jurisdicciones y analizar la evolución de los aprendizajes en cada una.

Matemática, el gran desafío en primaria y secundaria

En el nivel primario, los datos de las pruebas Aprender 2025 muestran que el 74% de los estudiantes de sexto grado de San Juan alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, ubicándose apenas 3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (77%). Este indicador representa una recuperación de 14 puntos porcentuales en comparación con 2023, año en el que el porcentaje había registrado un piso del 60%.

Sin embargo, en Matemática el panorama es menos alentador: solo el 48% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, quedando 7 puntos por debajo de la media del país (55%). A pesar de haber mejorado 5 puntos respecto al 43% de 2023, la materia continúa siendo el gran desafío pedagógico.

Las dificultades de aprendizaje se manifiestan de manera temprana en el sistema educativo local. Durante la prueba Aprender Alfabetización de tercer grado, el 13% de los estudiantes sanjuaninos se ubicó por debajo del nivel 2, es decir, con incapacidad para comprender textos simples, superando el promedio nacional del 12%.

En el extremo opuesto, apenas el 37% logró alcanzar los desempeños más altos (niveles 4 y 5), frente al 45% registrado a nivel nacional. No obstante, en el marco del Plan Jurisdiccional de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" y la entrega del sello "Compromiso por la Alfabetización", San Juan informó que la fluidez lectora en segundo grado mejoró 3,6 puntos porcentuales en un año, escalando hasta un 76% de cobertura escolar evaluada.

Por su parte, el trayecto del nivel secundario expone una agudización de las brechas de aprendizaje al concluir la escolaridad obligatoria. En las pruebas Aprender 2024, apenas el 11% de los alumnos del último año de secundaria en San Juan obtuvo resultados satisfactorios o avanzados en Matemática, igualando su marca de 2022 y quedando 7 puntos por debajo del promedio nacional (18%).

En Lengua, la situación comprende al 50% de los estudiantes —por debajo del 57% de la media del país—, lo que representa una caída de 4 puntos porcentuales en relación con el 54% obtenido en 2022.

En paralelo, el informe aborda las inasistencias escolares declaradas por los propios alumnos mediante los cuestionarios complementarios. En el ámbito de la primaria, el 6% de los estudiantes de sexto grado acumuló 16 o más faltas en 2023, sin exhibir diferencias drásticas entre los sectores de menor y mayor nivel socioeconómico.

En la secundaria, la problemática se intensifica: el 29% de los jóvenes del último año reconoció tener 15 o más inasistencias en 2024, un incremento frente al 23% registrado en 2022.

Finalmente, a nivel macro, el análisis contextualiza la posición de la provincia en relación con el Índice de Resultados Escolares (IRE) y el nivel socioeconómico, evidenciando que las disparidades de aprendizaje y asistencia continúan condicionando el trayecto completo de niños y jóvenes desde el ingreso a primer grado hasta la culminación de sus estudios medios.

¿Qué son las pruebas Aprender?

Las pruebas Aprender son los operativos nacionales de evaluación educativa que se aplican de forma estandarizada en la República Argentina. Su objetivo principal es relevar y medir los aprendizajes de los estudiantes en áreas clave del conocimiento —principalmente Lengua y Matemática— así como recabar información sobre las condiciones en las que se da la escolarización (a través de cuestionarios complementarios sobre nivel socioeconómico, asistencia y contexto escolar).

Se aplican de manera censal o muestral en diferentes momentos de la escolaridad obligatoria, abarcando tanto el nivel primario (como el sexto grado) como el secundario (al finalizar el último año). Los resultados sirven para que el Estado nacional, las provincias y las propias instituciones educativas identifiquen los principales desafíos pedagógicos, implementen políticas de mejora (como planes de alfabetización) y focalicen recursos en las áreas más críticas.

¿Qué es Argentinos por la Educación?

Es una organización de la sociedad civil, plural y con independencia político-partidaria, fundada en Argentina. Su misión principal es contribuir a mejorar la calidad y equidad del sistema educativo del país. Según enuncia en su propio portal, desarrolla iniciativas públicas para movilizar a la sociedad y posicionar a la educación como una prioridad en la agenda nacional.

Se sostiene y financia principalmente a través de aportes del sector privado, donaciones de fundaciones, empresas y contribuciones de particulares que apoyan sus iniciativas de investigación y sus campañas de concientización pública.