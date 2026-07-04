La industria automotriz argentina atraviesa un año complejo. Durante el primer semestre de 2026, la producción de vehículos cayó un 18,3% en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Solo en junio se fabricaron 37.029 unidades, lo que representó una disminución interanual del 13,6%. Con este resultado, el sector acumuló una producción de 204.658 vehículos en los primeros seis meses del año, muy por debajo de las 250.478 unidades registradas en igual período del año anterior.

La mayor retracción se observó en el segmento de automóviles, cuya producción descendió un 37,2%, mientras que los utilitarios mostraron una baja más moderada, del 2,9%.

Información oficial.

Las exportaciones también reflejaron una tendencia negativa. En junio disminuyeron un 1,7% respecto al mismo mes de 2025 y, en el acumulado semestral, la caída alcanzó el 2,1%. El principal retroceso se registró en los envíos a Brasil, principal destino de los vehículos fabricados en el país, además de una reducción en las ventas hacia Paraguay. En contraste, las exportaciones a Chile y Colombia mostraron un crecimiento.

Entre los factores que explican la caída aparecen la mayor presencia de vehículos importados, especialmente provenientes de China, la menor demanda en mercados externos y los cambios productivos que atraviesan algunas terminales automotrices, que dejaron de fabricar ciertos modelos para concentrarse en la producción de pick-ups.

En el mercado interno, las ventas a concesionarios también registraron una fuerte baja. Durante junio descendieron un 26,3% interanual y, en el acumulado del semestre, la caída fue del 23,7%.

En paralelo, los vehículos de origen chino continúan ganando participación en el mercado argentino. Según los datos del sector, sus ventas crecieron un 1.533,2% durante los primeros seis meses de 2026, consolidando una de las principales transformaciones que atraviesa actualmente la industria automotriz nacional.