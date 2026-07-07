La producción de carbonato de litio alcanzó las 11.561,7 toneladas en mayo de 2026, lo que representa un crecimiento del 45,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) difundido este martes por el INDEC.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la producción de litio creció 47,5% respecto a igual período de 2025, consolidando al mineral como uno de los motores del crecimiento del sector minero en Argentina.

La categoría de minerales para la fabricación de productos químicos, que incluye al litio, creció 54,2% interanual en mayo y acumula un 52,9% en lo que va del año, según el informe del organismo estadístico.

El litio es uno de los minerales estratégicos para la transición energética global, con una demanda creciente impulsada por la electromovilidad y el almacenamiento de energía. Argentina, que forma parte del denominado "Triángulo del Litio" junto a Chile y Bolivia, se posiciona como uno de los principales productores mundiales.

El crecimiento de la producción de litio se da en un contexto de precios internacionales favorables. El carbonato de litio promedió los 23.816 dólares por tonelada en mayo, un 170,6% más que en el mismo mes de 2025, según datos de la Secretaría de Minería.

El litio también fue uno de los principales productos de exportación del sector en mayo, con ventas al exterior por 187 millones de dólares, un 218% más que en el mismo mes del año anterior, representando el 29,1% de las exportaciones mineras totales del país.

Las provincias del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta) concentran la mayor parte de la producción de litio del país. San Juan, aunque no tiene producción de litio en gran escala, se beneficia del crecimiento del sector a través de la demanda de servicios, insumos y proveedores que abastecen a los proyectos del norte.