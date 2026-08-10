La producción de plata y oro en Argentina creció 7,7% en junio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que publica el Indec. Sin embargo, el bullón dorado cayó 17,4% interanual, según el informe.

¿Qué es el bullón dorado?

El bullón dorado (también llamado doré) es el producto final que obtienen las minas de oro y plata antes de enviarlo a refinar. Se trata de una barra o lingote de metal con una pureza de entre el 80% y el 90% que contiene una mezcla de oro, plata y otros metales. Es el producto que las mineras exportan a refinerías especializadas, donde se separan el oro y la plata puros.

Plata y oro: crecimiento en la extracción

La categoría "Plata y oro y sus concentrados" mostró un crecimiento de 7,7% interanual, con una incidencia de 5,7 puntos en el índice de minerales metalíferos. Esto indica que la extracción de minerales con alto contenido de plata y oro sigue en aumento a nivel nacional.

Sin embargo, el bullón dorado (el producto ya refinado) registró una caída del 17,4% interanual, con una incidencia negativa de 4,3 puntos. Esto significa que, aunque se extrae más mineral con plata y oro, la producción del producto final que se exporta está disminuyendo.

Resto de metalíferos también cae

El resto de los minerales metalíferos, que incluye cobre, plomo, zinc y molibdeno, mostró una caída de 29,6% interanual, con una incidencia negativa de 0,2 puntos.

En su conjunto, la extracción de minerales metalíferos creció 1,3% interanual, un crecimiento moderado que refleja el comportamiento mixto de sus componentes: mientras la plata y el oro crecen, el bullón dorado y el resto de los metalíferos caen.