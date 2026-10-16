El Gobierno de San Juan prevé invertir $7.450.832.000 en la recuperación de pavimentos y la señalización de rutas provinciales, a través de dos licitaciones impulsadas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Las intervenciones contemplan la repavimentación de aproximadamente 24,6 kilómetros de calzada, además de trabajos de demarcación horizontal, colocación de cartelería y elementos reflectivos, en un contexto marcado por el deterioro de caminos y el aumento de las víctimas fatales en siniestros viales.

La mayor inversión corresponde a la 22ª etapa del Plan de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Provincial, con un presupuesto oficial de $5.432.496.000. La segunda licitación, destinada específicamente a mejorar la señalización, tiene un monto previsto de $2.018.336.000. Ambas serán financiadas con recursos provinciales y tienen presupuestos calculados con valores de julio de 2026.

Las obras tienen distintos plazos de ejecución: 360 días corridos para la pavimentación y 240 días para la señalización, contados a partir de las respectivas actas de replanteo. La apertura de sobres para los trabajos de señalización está prevista para el próximo lunes 26 de octubre, a las 9.

Casi 25 kilómetros de pavimento

El proyecto de pavimentación contempla intervenir aproximadamente 24,6 kilómetros de rutas del Gran San Juan y departamentos aledaños. Los trabajos se concentrarán en sectores donde las calzadas presentan distintos niveles de deterioro y requieren reparaciones para recuperar sus condiciones de transitabilidad.

En la memoria descriptiva, Vialidad reconoce que existen tramos con un estado de deterioro avanzado, producto del agotamiento de su vida útil y de intervenciones de conservación que no fueron suficientes u oportunas.

La obra demandará unas 19.800 toneladas de concreto asfáltico en caliente para cubrir una superficie estimada de 164.820 metros cuadrados. La carpeta tendrá un espesor general de cinco centímetros y se complementará con tareas de bacheo, recuperación de bases, fresado de pavimento y mejoramiento de banquinas.

También se contemplan trabajos de señalización horizontal y vertical, además de la adecuación de 19 instalaciones de OSSE. Las intervenciones no necesariamente serán continuas, sino que se distribuirán en distintos tramos según las prioridades que establezca Vialidad.

Mejorar la señalización

La segunda licitación apunta específicamente a reforzar la seguridad de circulación mediante la renovación de las marcas sobre la calzada y la instalación de señales.

El pliego contempla 50.180 metros cuadrados de demarcación horizontal con material termoplástico reflectante, 945 tachas reflectivas y 465 metros cuadrados de señalización vertical. Estos trabajos buscan mejorar la visibilidad de los límites de circulación y de las advertencias para los conductores, especialmente durante la noche.

Sin embargo, hay un aspecto que todavía no está precisado en los documentos: cuáles serán las rutas y los tramos beneficiados por ambas contrataciones. Para la pavimentación se menciona el Gran San Juan y departamentos cercanos, mientras que la señalización podrá ejecutarse dentro de un radio de hasta 250 kilómetros desde el kilómetro cero provincial.

La seguridad vial, en el centro

Las inversiones se proyectan en un escenario particular para San Juan. Según datos de la Dirección D-7 de la Policía provincial difundidos por DIARIO HUARPE en septiembre, durante 2026 se habían registrado 5.457 siniestros viales, frente a los 6.416 contabilizados en igual período de 2025. Esto representó una disminución cercana al 15%.

Sin embargo, esa reducción no se reflejó en las víctimas fatales. Hasta ese relevamiento, 64 personas habían perdido la vida en las calles y rutas sanjuaninas, una cifra que ya superaba las 62 muertes registradas durante todo 2025.

En ese contexto, la recuperación del pavimento y la señalización representan intervenciones sobre dos condiciones de la infraestructura que influyen en la circulación: el estado de las calzadas y la visibilidad de las indicaciones viales. No obstante, la prevención de siniestros también depende del cumplimiento de las normas de tránsito y los controles.

El desafío de las inversiones será determinar qué caminos requieren atención prioritaria y cómo se distribuirán los trabajos. Por ahora, las licitaciones establecen los montos y las cantidades previstas, pero todavía no permiten conocer qué rutas de San Juan serán intervenidas.