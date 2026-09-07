La prueba clave que investigan sobre el choque y muerte en Rawson

Una investigación judicial busca determinar la mecánica y las responsabilidades del choque registrado este domingo en la intersección de Agustín Gómez y Frías, en el límite entre Rawson y Pocito, donde perdió la vida un joven motociclista de 23 años. El hecho se produjo alrededor de las 16:22 en una esquina que no cuenta con semáforos.

La víctima fue identificada como Andy Nahuel Córdoba Quispe, quien circulaba a bordo de una Honda Titán 125 cc. Según la reconstrucción preliminar, la víctima transitaba por Agustín Gómez de oeste a este y, al llegar al cruce, impactó contra una Ford F-100 que avanzaba por calle Frías en dirección sur-norte.

Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la calzada y personal del Servicio 107 constató su fallecimiento en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Las pericias accidentológicas se concentran en el factor de la prioridad de paso, dado que la calle Frías termina en Agustín Gómez y se trata de una arteria de doble vía. Sobre esto, el fiscal Francisco Pizarro destacó que "el conductor de la camioneta, de apellido Amorós y de 70 años, fue detenido y a la espera de la formalización. No podemos adelantar la calificación del delito ya que evaluamos los elementos de convicción. Se le practicaron exámenes de alcoholemia y toxicológicos, con extracción de muestras para análisis".

Por la edad del hombre, el imputado permanece bajo detención domiciliaria por orden de la jueza de Garantías, Carolina Parra, y la resolución de la audiencia judicial se concretará en un plazo máximo de 72 horas.

Respecto a la circulación en la zona, Pizarro destacó que "la prioridad de paso la tendría el motociclista. Es una arteria de doble vía, ya que la calle Frías termina en Agustín Gómez. Habría responsabilidad del señor Amorós en este lamentable accidente pero me faltan informes para saber si es Homicidio culposo simple o agravado".

La Unidad Fiscal Delitos Especiales continúa reuniendo pruebas para establecer la mecánica definitiva del choque y determinar las responsabilidades correspondientes en la causa.