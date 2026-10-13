La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzó una jornada de protesta con clases públicas como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las actividades se desarrollaron en el marco del plan de lucha de la comunidad universitaria, que busca mantener visible el conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas. La propuesta incluyó una clase de Derecho Constitucional junto al Rectorado y otra de Ciencias de la Educación prevista para la siesta en la Facultad de Filosofía.

Guadalupe Aguiar, representante del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SIDUNSJ), explicó a DIARIO HUARPE que las clases forman parte de las medidas de protesta.

“Eso es parte del plan de lucha y también es parte de la forma de visibilizar el conflicto que tenemos actualmente con el Gobierno Nacional”, sostuvo.

La dirigente cuestionó que la administración nacional se niegue a cumplir una norma que, según señaló, lleva casi un año vigente y fue ratificada por la Justicia. En ese contexto, las clases abiertas buscan trasladar el reclamo a los espacios públicos y acercar la discusión universitaria a la sociedad.

Una marcha con convocatoria multisectorial

La movilización tendrá como punto de encuentro la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria reunirá a docentes, no docentes, estudiantes, autoridades universitarias y organizaciones sociales que confluirán en una jornada de protesta con diferentes reclamos.

Edith Liquitay, de la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus), destacó la coordinación entre los distintos sectores.

“Estamos coordinando muy bien el sector estudiantil, universitario, docentes, no docentes, las autoridades de la universidad, en sincronía con también organizaciones sociales”, expresó.

Según detalló, la convocatoria multisectorial está prevista para las 16, mientras que a las 17 se presentará la orquesta y comenzará la marcha universitaria. El recorrido atravesará distintos sectores del centro sanjuanino y finalizará con un acto frente al Rectorado.

Aguiar también señaló que la movilización universitaria confluirá con otros reclamos sociales. Entre ellos, mencionó las discusiones en torno a la ley de tierras, la ley de alquileres y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, al que cuestionó por considerar que pone en riesgo la soberanía y la democracia.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Desde Adicus, Liquitay sostuvo que la comunidad universitaria busca que el Gobierno nacional cumpla con la normativa aprobada por el Congreso.

“Hemos logrado conquistar una ley que nos costó mucho armarla, sostenerla, defenderla”, afirmó.

La representante gremial recordó que el Poder Legislativo respaldó la norma y que, según planteó, hubo fallos judiciales favorables a su cumplimiento. También remarcó que la sociedad acompañó el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

“Esta quinta marcha federal va a ser un nuevo llamado de atención al Gobierno nacional que simplemente cumpla la ley de financiamiento universitario”, señaló Liquitay.

Las clases públicas y la movilización forman parte de una estrategia para sostener el reclamo en las calles, en medio de la disputa entre las universidades nacionales y el Ejecutivo por los recursos para su funcionamiento. En San Juan, la jornada tendrá como eje la defensa de la educación pública y el pedido de cumplimiento de la ley vigente.

Fuentes: DIARIO HUARPE y declaraciones de Guadalupe Aguiar (SIDUNSJ) y Edith Liquitay (ADICUS).