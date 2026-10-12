Nuevamente San Juan se plegará a la Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Así lo confirmaron desde Adicus, el gremio que nuclea a la mayor cantidad de trabajadores de la casa de altos estudios en la provincia y también SiDUNSJ. La manifestación será este jueves 15 de octubre, desde las 16:30 horas, comenzando en la Plaza 25 de Mayo.

El reclamo es directamente al Gobierno nacional que encabeza Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento para el sector educativo.

La participación local fue confirmada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus) —gremio mayoritario del sector en la provincia— y el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ).

La concentración inicial está prevista para las 16:30 horas en la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro capitalino. En principio, la intención original de los manifestantes es movilizarse desde allí hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), ubicado sobre calle Mitre, aunque el recorrido preciso quedará ratificado tras una reunión organizativa programada para este martes.

Como parte del cronograma de visibilización previo a la marcha, este martes se realizará una clase pública de Derecho Constitucional a las puertas del edificio del Rectorado. La actividad estará a cargo de los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino.

Estas medidas se inscriben dentro de un plan de acción más amplio impulsado por el sector universitario tras el fracaso de las paritarias con el Gobierno nacional, instancia que motivó la convocatoria a dos días de paro y a esta quinta marcha federal. Las protestas apuntan a exigir la efectiva aplicación de la ley de financiamiento universitario, cuyo cumplimiento sigue demorado por parte del Ejecutivo nacional tras interponer un último recurso judicial.

Todo listo para la gran movilización

Aunque la Corte Suprema haya restituido la vigencia de Ley de Tierras, la multisectorial que convoca a la marcha al Congreso de este jueves 15 por la derogación del DNU 70/23 ratificó que realizará la protesta.

Organizaciones de universitarios, endeudados, discapacitados, inquilinos, partidos políticos, trabajadores rurales, ambientalistas y movimientos sociales se preparan para expresar sus demandas al gobierno libertario y dar apoyo a los diputados opositores, que intentarán conseguir el Quórum para la sesión especial, convocada para dejar sin efecto el decreto de Necesidad y Urgencia que sentó las bases del modelo económico de Milei.

La jornada de protesta comenzará a las 10.30 de la mañana, hora en que movilizará a la plaza el Foro Permanente de Discapacidad. Luego llegarán las universidades, que tendrán un fuerte protagonismo porque ese día van a realizar su quinta Marcha Federal en demanda de que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento para la educación superior pública y gratuita.

Los universitarios convocaron a estar en la plaza de Los Dos Congresos a las 16 hs. aunque a partir de las 13.30 los gremios docentes y los estudiantes se irán reuniendo para hacer la marcha. Docentes, estudiantes y autoridades académicas denunciarán en las calles la negativa del gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento, a pesar de que la Justicia se lo ordenó en nueve oportunidades.

Este fin de semana, en vísperas de la Marcha Federal, el titular del Consejo Internuniversitario Nacional y rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, planteó que desde la asunción de Milei, “las transferencias al sistema universitario han caído a la mitad. Eso hace que el sistema esté a la mitad de sus capacidades.

Uno de los principales pedidos de los rectores es que el Presupuesto Nacional 2027 contemple los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

A su vez, el Foro Permanente de Discapacidad, señaló que la situación que atraviesan las familias del colectivo, así como los prestadores de salud y de servicios de educación “requiere respuestas concretas y urgentes”.

Como los universitarios, también demandan que el gobierno implemente la emergencia para el sector y revierta la asfixia económica de los prestadores y trabajadores. Adhirieron a la jornada la CGT, las dos CTAs con sus gremios y los movimientos sociales.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular llevará a la plaza demandas propias. En ese sentido, advirtió sobre el despojo que vienen sufriendo los productores de la agricultura familiar y los pueblos originarios: recordó que el gobierno frenó los relevamientos que protegían a las comunidades originarias y dejó a las familias de quinteros a merced del mercado. En las ciudades, señaló, pasa lo mismo con quienes viven en barrios populares, donde las obras de luz, agua y cloacas fueron abandonadas.

“Este modelo de descarte ataca por todos lados. Por eso, esta lucha es la misma de quienes defienden la universidad pública, los jubilados y los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo la UTEP en su convocatoria. También van a movilizar los partidos del campo popular y de la izquierda.

Si bien la sesión especial ya está convocada, aún no está garantizado que los diputados de la oposición puedan juntar las presencias necesarias para habilitar el tratamiento del temario, ni los votos para derogar el DNU 70/23. El megadecreto sí tiene el medio rechazo del Senado, desde 2024.