La caída del negocio que tenía Joaquín Benegas Lynch y su discurso para rechazar las impugnaciones por sus negocios inmobiliarios terminó detonando la alianza de 44 senadores que articulaba Patricia Bullrich y obligó a retirar la ley de tierras.

La intervención del senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch, quien al intentar defenderse de los cuestionamientos de la senadora Juliana Di Tullio por un presunto conflicto de intereses con el negocio de tierras, terminó atacando a los propios sectores dialoguistas.

Durante su discurso, el legislador cercano a Javier Milei reconoció ser propietario de una firma del sector agropecuario con más de 20 años de trayectoria, dedicada a la producción y valuación de campos, pero negó que su actividad privada colisione con su rol normativo. "¿Mi banca tiene un conflicto de interés o tiene un grado de representatividad muy alto?", lanzó desafiante ante el recinto, argumentando que bajo ese criterio ningún empresario o exportador podría votar leyes laborales o de comercio internacional.

"Claro que el show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa, la ignorancia de los tibios del medio, nos llevan hoy lamentablemente a no poder votar este capítulo", dijo el senador libertario.

Pero el punto de quiebre se produjo cuando Benegas Lynch responsabilizó a "la ignorancia de los tibios del medio" por la imposibilidad de aprobar la flexibilización a la extranjerización de tierras.

Sus palabras provocaron la inmediata reacción del senador santacruceño José María Carambia (Por Santa Cruz), quien abandonó indignado el recinto y dejó un eufórico audio en el grupo de WhatsApp de los 44 aliados antes de salirse del grupo de chat, denominado "los 44".

Junto a su par Natalia Gadano, Carambia oficializó su distanciamiento del esquema de negociación de la Casa Rosada y de la gestión del gobernador Claudio Vidal.

Esta fractura expuso las fallas en la conducción de Bullrich en la Cámara Alta y obligó al oficialismo a retirar intempestivamente el capítulo de extranjerización de tierras para intentar contener el malestar generalizado en los bloques colaboradores.

