El helicóptero que se accidentó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, donde murieron el jefe de Bomberos de San Juan, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, era un Bell 412EP, una aeronave especialmente preparada para intervenir en incendios forestales, rescates y otras emergencias.

Contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el helicóptero participaba de una capacitación en San Juan y, una vez finalizada esa actividad, debía trasladarse a La Rioja para colaborar en el combate de un incendio forestal. Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el último contacto con la aeronave se registró a las 10.26 y, minutos después, otro helicóptero localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades.

El Bell 412EP es uno de los modelos más utilizados para este tipo de operaciones porque puede trabajar en zonas de difícil acceso, como áreas de montaña o sectores afectados por incendios. Cuenta con dos motores, que le aportan mayor seguridad, y un sistema de cuatro palas que le brinda mayor estabilidad durante el vuelo. Además, tiene capacidad para transportar hasta 13 pasajeros, además de la tripulación.

Una de las características que distingue a esta aeronave es que puede equiparse con un “Bambi Bucket”, un gran recipiente que se cuelga debajo del helicóptero para cargar agua en ríos, lagos o embalses y descargarla luego sobre los focos de incendio. Gracias a esa versatilidad, el Bell 412EP suele utilizarse también en evacuaciones sanitarias, búsqueda y rescate, traslado de brigadistas y tareas de protección civil.

Un historial que comenzó fuera del país

De acuerdo con los registros aeronáuticos, el helicóptero había operado durante varios años en Estados Unidos bajo la matrícula N536LW. A fines de 2022 fue incorporado a la Argentina, donde pasó a volar con matrícula LV-KGR para cumplir misiones vinculadas con emergencias y apoyo aéreo.

Este tipo de aeronaves puede mantenerse en servicio durante 30 o 40 años, e incluso más, siempre que cumpla con los controles y mantenimientos exigidos por las normas aeronáuticas. En el país, cada inspección, reparación o revisión debe quedar registrada y realizarse en talleres habilitados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La documentación será clave para conocer qué pasó

Ahora, uno de los ejes de la investigación será revisar el historial del helicóptero. Los investigadores analizarán las horas de vuelo, los mantenimientos realizados, las inspecciones obligatorias y toda la documentación técnica para reconstruir las últimas operaciones de la aeronave.

Con esa información buscarán determinar qué ocurrió en los minutos previos a la caída. Por el momento no existe una hipótesis oficial sobre las causas del accidente y será la investigación la que deberá establecer si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema durante la operación o algún otro factor.