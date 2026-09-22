Brasil ocupa tradicionalmente el primer lugar entre los países que intervienen durante el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta práctica se mantiene desde 1955 y forma parte de las costumbres diplomáticas desarrolladas alrededor de la ONU.

Después de Brasil, interviene Estados Unidos, país que además es sede de las Naciones Unidas. De esta manera, ambos países mantienen desde hace décadas los primeros turnos de una de las jornadas diplomáticas más importantes del calendario internacional.

Lula será el primer orador

En la 81ª Asamblea General, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será nuevamente quien abra los discursos de los mandatarios. Su intervención estará seguida por la del presidente estadounidense Donald Trump.

Lula llegará a Nueva York con una agenda vinculada a la soberanía brasileña, la democracia, el combate contra el crimen organizado, el cambio climático y los conflictos internacionales. También planteará la defensa del multilateralismo en un escenario de crecientes tensiones entre potencias.

¿Por qué Brasil tiene ese lugar?

La apertura brasileña no responde a una disposición de la Carta de las Naciones Unidas, sino a una tradición diplomática que se consolidó con el paso de los años. Brasil comenzó a ocupar ese primer turno en 1955 y la práctica se mantuvo desde entonces.

El segundo lugar corresponde tradicionalmente a Estados Unidos por su condición de país anfitrión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Así, Brasil y Estados Unidos mantienen los primeros espacios del debate general.

Una jornada marcada por las tensiones

La apertura de la Asamblea General se produce este año en un escenario internacional atravesado por distintos conflictos. Irán, Gaza y Ucrania serán algunos de los principales temas durante la semana, junto con el cambio climático, la inteligencia artificial y la cooperación internacional.

El debate general se desarrolla entre el 22 y el 26 de septiembre y continuará el lunes 28. Los representantes de los 193 Estados miembros tendrán la posibilidad de exponer sus posiciones ante la Asamblea General.

La agenda de Brasil

Además de los conflictos internacionales, Lula llevará a Naciones Unidas una agenda vinculada con la política exterior brasileña. La defensa de la soberanía y la democracia ocupará un lugar central en su intervención, en medio de las tensiones diplomáticas con Washington.

Por el momento, no está prevista una reunión bilateral entre Lula y Trump durante la Asamblea. Sin embargo, ambos mandatarios intervendrán de manera consecutiva en el comienzo del debate general.