Lionel Scaloni protagonizó un momento incómodo durante una conferencia de prensa en el Mundial 2026 al ser consultado por una información viral que involucraba al padre de Lionel Messi. La pregunta generó una inmediata reacción del entrenador, quien cuestionó la veracidad de la versión y apuntó contra la difusión de noticias sin confirmar.

El episodio se dio en la previa del partido ante Austria, cuando un periodista hizo referencia a una supuesta situación relacionada con Jorge Messi, padre y representante del capitán argentino. La versión, que circulaba en redes sociales, no tenía sustento confirmado, lo que motivó la respuesta del técnico.

“Había que arrancar por ahí”, lanzó Scaloni con ironía, visiblemente molesto, al remarcar que la consulta partía de una información incorrecta. El entrenador dejó en claro que se trataba de una fake news y evitó profundizar en un tema que consideró sin relevancia real.

Desde el entorno de Messi también desmintieron la versión, señalando que no existió la situación mencionada ni ningún hecho que justificara la circulación de ese rumor. La aclaración buscó frenar la difusión de interpretaciones erróneas en medio de la competencia.

Scaloni aprovechó el momento para marcar una postura sobre el manejo de la información, al advertir sobre la rapidez con la que se viralizan datos falsos, especialmente cuando involucran a figuras de alto perfil como el capitán argentino.

Tras el cruce, el entrenador retomó el eje deportivo y se enfocó en el presente de la Selección en el Mundial, donde Argentina busca avanzar a la siguiente fase con Messi como principal referencia dentro del equipo.