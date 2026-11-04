La recaudación impositiva de San Juan alcanzó los $35.538 millones en octubre y marcó el segundo mejor registro mensual de 2026, solo por debajo de abril. Según la Dirección General de Rentas, los ingresos aumentaron un 4,19% respecto de septiembre y un 21,4% frente a octubre de 2025. Sin embargo, la suba interanual fue nominal: tomando como referencia la última inflación conocida, la recaudación habría sufrido una caída real cercana al 9%, pendiente de confirmación cuando se publique el índice de octubre.

El resultado quedó detrás de los $37.756 millones de abril, el máximo del año. En septiembre habían ingresado $34.110 millones, por lo que octubre sumó unos $1.428 millones adicionales.

Hay una particularidad detrás de esos valores: si se excluye el impuesto Automotor, octubre pasa a ser el mes de mayor recaudación del año. En abril, ese tributo había aportado $7.097 millones, frente a $2.677 millones en octubre. Sin Automotor, el último mes alcanzó $32.862 millones, por encima de los $30.660 millones registrados en abril con el mismo criterio.

La inflación y la desaceleración interanual

En octubre de 2025, Rentas había recaudado $29.273 millones. La diferencia de un año a otro fue de aproximadamente $6.265 millones, aunque el aumento del 21,4% debe medirse frente a los precios para conocer su valor real.

El último dato oficial del Indec corresponde a septiembre, cuando la inflación nacional fue del 33,4% interanual. En ese mismo mes, la recaudación de San Juan había crecido un 21,86% nominal frente a septiembre de 2025. Al descontar la inflación, el resultado fue una caída real del 8,65%.

Si se utilizara esa inflación de septiembre para dimensionar la suba de octubre, la pérdida real rondaría el 9%. No obstante, el cálculo definitivo requiere el IPC de octubre, cuya publicación está prevista para el 12 de noviembre.

A la vez, el ritmo de crecimiento nominal interanual mostró una desaceleración sostenida: pasó del 30% en junio al 24,81% en julio, 23,27% en agosto, 21,86% en septiembre y 21,4% en octubre. Se trata de cuatro meses consecutivos de moderación de la tasa, aunque la recaudación expresada en pesos siguió siendo mayor que un año atrás.

Ingresos Brutos y Sellos marcaron máximos

Ingresos Brutos explicó gran parte del desempeño de octubre. Recaudó $28.643 millones, su cifra más alta de 2026, y concentró el 80,6% del total. Creció un 4,12% respecto de septiembre y un 25,87% frente a octubre de 2025.

Sellos también alcanzó su máximo anual, con $3.322 millones y una suba mensual del 12,97%. En cambio, Automotor aportó $2.677 millones y retrocedió un 4,92% respecto de septiembre, mientras que Inmobiliario sumó $499 millones, un 1,70% menos. Ambos impuestos, sin embargo, aumentaron nominalmente en la comparación interanual.

Entre enero y octubre, Rentas acumuló $338.809 millones, un 29% más que los $262.639 millones del mismo período de 2025. El monto ya superó los $322.494 millones recaudados durante todo el año pasado, aunque también se trata de una comparación nominal.

Así, octubre combinó el segundo mayor ingreso mensual del año con máximos en Ingresos Brutos y Sellos, pero la inflación y la desaceleración interanual muestran la necesidad de distinguir el aumento de pesos recaudados de una mejora efectiva de los recursos.

Dato

El total acumulado en materia impositiva en lo que va del año es de $338.809.024.531.