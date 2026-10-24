La actividad industrial argentina registró un duro revés durante el mes de septiembre al mostrar un retroceso del 2,9% en la comparación interanual respecto del mismo mes de 2025.

Con este resultado, el sector acumula una contracción del 1,4% en los primeros nueve meses del año, según refleja el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dado a conocer este miércoles 21 de octubre.

La difusión del estudio de FIEL —uno de los más respetados del sector privado y de elaboración más ágil de cara al informe oficial que publicará el INDEC a principios de noviembre— anticipa la tendencia de uno de los sectores más castigados por las políticas económicas del gobierno libertario, caracterizado por la destrucción de empleo y la menor demanda de insumos.

Todas las mediciones contenidas en el informe dieron saldo negativo: la comparación contra el mes previo (agosto) cayó 1,6% en la medición con estacionalidad y 0,9% en la desestacionalizada; mientras que el desempeño del tercer trimestre de 2026 frente al segundo trimestre del año marcó una baja del 4,3%, y un descenso del 3,2% en relación con el tercer trimestre del año anterior.

El documento de la entidad económica advierte que la industria nacional transita una fase de contracción iniciada en mayo pasado, con una velocidad de caída preocupante. "Las señales indican que la industria se encontraría transitando una fase de contracción desde mayo pasado, a un ritmo que supera el registrado en siete de las doce fases recesivas de la industria desde 1980, de acuerdo al relevamiento de FIEL", detalla el análisis sobre el ciclo económico actual.

Este panorama general alimenta las perspectivas de una recesión más profunda que la estimada inicialmente, sugiriendo que el Producto Interno Bruto (PIB) volverá a mostrar una caída en el tercer trimestre del año, replicando el desempeño negativo ya observado durante el segundo trimestre.

Desaceleración en los sectores "ganadores" y desplome automotriz

Uno de los datos más reveladores del informe es que incluso los rubros que mostraron mejor comportamiento durante el año comenzaron a perder impulso. Sectores como la refinación del petróleo (que rozó los niveles récord registrados en 2007), la producción de papel y celulosa, las industrias metálicas básicas y el rubro de alimentos y bebidas "redujeron el ritmo de crecimiento respecto al observado en el segundo trimestre", lo que demuestra que la desaceleración impacta también sobre los sectores con mayor dinámica.

En la vereda opuesta, las industrias más castigadas reflejan cifras críticas. La producción automotriz lidera el desplome con una caída del 17,2% en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Impacto en el empleo y tracción sobre la economía general

Al ser la industria manufacturera uno de los motores centrales que tracciona al conjunto de la actividad económica, sus menores niveles de producción, la parálisis en la compra de insumos y el recorte de puestos de trabajo —donde las empresas recurren a despidos para sostenerse— amenazan con propagar e intensificar sus efectos negativos sobre el resto de los rubros productivos y comerciales del país.