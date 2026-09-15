La Región de Coquimbo recuperó su operatividad tras el temporal que azotó la zona durante julio, según aseguró a DIARIO HUARPE la presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, Laura Cerda. La referente destacó especialmente la recuperación de la estructura vial, la limpieza de las ciudades y la apertura de la Avenida del Mar, a la espera de turistas de San Juan y de toda Argentina.

"Ya está todo operativo en términos de la estructura vial", afirmó Cerda al analizar la situación de la región luego del fenómeno climático. La presidenta de la Cámara de Turismo aclaró que todavía existen sectores que requieren obras mayores, aunque remarcó que actualmente las principales vías se encuentran operativas.

La infraestructura vial volvió a funcionar

Cerda explicó que la recuperación de los caminos era uno de los puntos centrales para garantizar el movimiento de visitantes y turistas. "El dinamismo y los visitantes, los turistas y nosotros mismos utilizamos obviamente los caminos y eso ya prácticamente está todo operativo", señaló.

La referente turística indicó que algunos sectores todavía necesitan intervenciones de mayor envergadura y obras que demandarán una inversión de mediano y largo plazo. Sin embargo, aseguró que la situación general se encuentra compensada y destacó la recuperación alcanzada.

La Serena y Coquimbo avanzan con la limpieza

Otro de los aspectos destacados por Cerda fue la recuperación de la conurbación integrada por La Serena y Coquimbo. Según explicó, las tareas de limpieza permitieron mejorar progresivamente el estado de las ciudades y las playas.

"Cada vez está más limpia y claramente las metas que se habían puesto los alcaldes ya se están viendo el resultado de la limpieza y de la calidad de la playa", afirmó. Para la presidenta de la Cámara de Turismo, estos avances generan satisfacción en el sector.

Qué ocurre todavía en las playas

A pesar de la recuperación, Cerda explicó que todavía existen algunos inconvenientes vinculados con los residuos que llegan desde la desembocadura del río hacia la Avenida del Mar y el océano. Las lluvias que continúan registrándose principalmente en la cordillera mantienen parte de este movimiento de desechos.

"Si no fuera por eso la playa ya estaría limpia, por decirlo así", sostuvo Cerda. Además, explicó que el mar continúa devolviendo algunos materiales, entre ellos troncos.

La referente señaló que los alcaldes estiman que para el 18 de septiembre la zona estará mucho más limpia. "Pero ya se puede caminar, ya está todo impecable, está abierta toda la Avenida del Mar", aseguró.

Una recuperación rápida

Cerda destacó la velocidad con la que la región logró recuperar sus principales espacios después del temporal. "Y nos paramos bastante rápido. Muy rápido, la verdad. Estamos muy contentos", expresó.

Con las rutas operativas, la Avenida del Mar abierta y los trabajos de limpieza avanzando, desde el sector turístico de Coquimbo observan una recuperación de las condiciones necesarias para recibir visitantes. La mirada está puesta ahora en mantener esta recuperación de cara a los próximos períodos de mayor movimiento turístico.