La reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero, la norma que busca aumentar la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en la cadena de valor minera, entró en su etapa final. Así lo confirmó este jueves el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien aseguró que el texto ya está terminado y solo resta la revisión de los asesores letrados del Gobierno provincial.

"Si yo fuera la única lapicera, para mí está completo", afirmó Perea en rueda de prensa, aunque aclaró que todavía debe atravesar la revisión de otros profesionales. El funcionario explicó que el Ejecutivo se impuso un plazo de 60 días para completar la tarea y que ese objetivo se mantiene.

El Repromin será licitado

Una de las novedades que confirmó Perea es que el Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) será desarrollado por una empresa privada que se seleccionará mediante licitación. "Creemos que era una herramienta tan importante que tenía que ser licitada", explicó el ministro.

El anuncio no es nuevo. En agosto pasado, DIARIO HUARPE anticipó que dos empresas privadas ya habían presentado propuestas técnicas para desarrollar la plataforma digital que integrará la matriz de impacto socioeconómico y el Repromin. "Estamos viendo recién las propuestas técnicas. Hay dos empresas que se han presentado y después se verá sobre el monto que presenten si es necesario licitarla o no", había señalado Perea en ese entonces.

El Repromin es una herramienta clave para la aplicación de la ley: allí deberán inscribirse las empresas que cumplan con los requisitos para ser consideradas proveedoras locales en las futuras licitaciones de las compañías mineras. La ley lo define como un registro "único, oficial, público, de consulta libre y actualizado", que permitirá a cualquier ciudadano verificar la oferta local de bienes, obras y servicios vinculados a los proyectos mineros.

La matriz socioeconómica y la transparencia

Además del Repromin, la reglamentación incluirá una matriz de impacto socioeconómico que permitirá medir distintos indicadores vinculados al desarrollo local. La información será pública y estará disponible a través del Centro de Información para el Desarrollo (CID).

"La matriz socioeconómica, que es la que va a medir todo el impacto, va a ser pública. Va a estar en el CID", había explicado Perea a DIARIO HUARPE en julio, cuando el trabajo de reglamentación de esta parte de la ley tenía un avance cercano al 95%. "Cualquier ciudadano va a poder ingresar y ver lo que se está midiendo y vamos a tener por primera vez números reales", agregó en ese momento.

La matriz permitirá visualizar la cantidad de proveedores locales, de comunidades, del resto de San Juan y del resto de la Argentina, así como los trabajadores provenientes de las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos.

El espíritu de la ley

Perea también se refirió este jueves al espíritu de la norma y salió al cruce de las voces que cuestionaron su compatibilidad con el RIGI. "El espíritu de la ley lo que te dice es el desarrollo de los proveedores mineros. Es una ley que busca desarrollar el talento local, no manteniendo un mercado cautivo, sino manteniendo un mercado competitivo", sostuvo este jueves.

"Por ahí escuché muchas voces de inconstitucionalidades, de choque o colapso con el RIGI. Soy abogado de formación y tengo un equipo impresionante de abogados y se ha hecho un trabajo muy serio para que no pasen esas cosas", afirmó.

Perea explicó que no todos los artículos de la ley necesitan ser reglamentados para que la norma comience a operar. Una vez que esté el reglamento, las dos herramientas que lo acompañarán —el Repromin y la matriz socioeconómica— tendrán un tiempo adicional para estar operativas. El ministro estimó un plazo de aproximadamente 30 días posteriores a la reglamentación para las matrices.