El Gobierno de San Juan avanza con la repavimentación de avenida Benavídez, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el Gran San Juan. La intervención es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad y se financia íntegramente con recursos provinciales.

Los trabajos comenzaron en la intersección con calle Salta, en el departamento Chimbas, y ya alcanzaron cerca de 900 metros de nuevo pavimento. Actualmente, el frente de obra se encuentra próximo a calle Maradona y continúa avanzando hacia el oeste.

La intervención forma parte de la Etapa 21 del programa de conservación vial y contempla, en esta primera fase, la renovación de 3,3 kilómetros entre calle Salta y Bonduel. Antes de iniciar la colocación de la nueva carpeta asfáltica, se realizaron tareas de bacheo y recuperación de la base de la calzada para garantizar una mayor vida útil del pavimento.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la metodología de trabajo utiliza frentes dinámicos, similares a los implementados durante la repavimentación de avenida Libertador, en Santa Lucía. Este sistema permite mantener un avance sostenido de la obra y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre la circulación vehicular.

La renovación de avenida Benavídez apunta a optimizar las condiciones de tránsito sobre uno de los corredores más importantes del área metropolitana, que vincula los departamentos de Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, beneficiando diariamente a miles de automovilistas y usuarios del transporte público.