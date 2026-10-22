La repavimentación integral de la avenida de Circunvalación de San Juan registra un avance de entre el 25% y el 30% en sus distintos tramos y tiene como fecha estimada de finalización marzo de 2027. Así lo informó Omar Lucero, director de Vialidad, quien también explicó cuáles son las dificultades operativas que aparecen durante los trabajos y cómo las intervenciones pueden afectar instalaciones existentes.

“Los trabajos en la avenida de Circunvalación están transitando su tercer mes de ejecución. El avance se encuentra en el orden del 25% al 30% en cada uno de los tramos, tanto en el sector norte como en el sector sur. En marzo del año que viene deberían estar completados los tramos”, señaló a DIARIO HUARPE.

El cronograma apunta a completar las intervenciones en ambos anillos de la autopista durante marzo de 2027. La obra comenzó el 10 de agosto de 2026 y se organizó con frentes de trabajo simultáneos para avanzar sobre los sectores norte y sur.

El plazo contractual previsto es de 180 días corridos para cada contrato, equivalente a seis meses. La ejecución en paralelo busca reducir los tiempos de intervención en una de las principales vías de circulación del Gran San Juan.

Una inversión de más de $15.762 millones

La repavimentación integral cuenta con un presupuesto oficial de $15.762.755.000, financiado con fondos provinciales. El proyecto comprende los 32 kilómetros correspondientes al anillo interno y al externo, con 16 kilómetros de traza en cada uno.

Los trabajos fueron divididos en dos licitaciones, adjudicadas a las empresas Mapal y Menin Construcciones, para permitir que las tareas se desarrollen de manera simultánea.

La intervención contempla la renovación de la superficie de rodamiento y trabajos diferenciados según el estado de cada sector. En las zonas con pavimento asfáltico se realizan tareas de reparación y colocación de una nueva carpeta, mientras que los sectores con losas de hormigón requieren trabajos previos para preparar la superficie antes de completar la repavimentación.

Los inconvenientes operativos

Lucero explicó que una de las principales dificultades surge cuando los operarios deben retirar materiales y colocar nuevos componentes en sectores donde existen instalaciones que deben conservarse.

“Los inconvenientes son más operativos que de otra naturaleza. Estamos trabajando a contramarcha y, durante el proceso de retirar y colocar materiales, se pueden producir afectaciones en los sistemas de riego y de iluminación”, indicó.

El funcionario precisó que, en determinadas ocasiones, las tareas pueden provocar cortes accidentales en algunas mangueras del sistema de riego. Según explicó, se trata de situaciones vinculadas con las características de la intervención y las instalaciones que se encuentran en la zona de trabajo.

“En algunas ocasiones podemos cortar alguna manguera o afectar elementos de las instalaciones existentes. Ese es el principal inconveniente que tenemos identificado. El resto responde a cuestiones operativas propias de la obra”, sostuvo.

Cómo se organizan los trabajos

La intervención se desarrolla por sectores, con el objetivo de avanzar sobre ambos anillos y completar progresivamente la renovación de la calzada. La planificación también contempla las particularidades de cada tramo, ya que no toda la superficie presenta las mismas condiciones.

Además de la repavimentación, el proyecto incluye intervenciones en las banquinas, la adecuación de las defensas metálicas y trabajos vinculados con los puentes y la señalización vial.