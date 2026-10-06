Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina alcanzaron precios muy por encima de los valores oficiales. Mientras la reventa ofrece localidades de hasta $600.000, una empresa que se presenta como agencia oficial de la AFA comercializa un pack denominado “Experiencia VIP” por $1.800.000.

El encuentro ante Benín se disputará este martes en el estadio Monumental y las localidades oficiales se agotaron rápidamente. Los precios establecidos por la Asociación del Fútbol Argentino iban desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para las plateas más caras.

En el mercado de reventa, esos valores se dispararon. Las populares que originalmente costaban $90.000 se ofrecían hasta $600.000, mientras que algunas plateas llegaron a superar el millón de pesos.

Un pack VIP de $1,8 millones

A pocas horas del partido, una empresa de turismo deportivo de La Plata llamada Modo Vuela ofrecía entradas a valores todavía mayores. La firma se presenta en distintos espacios de su sitio web como “agencia oficial de la Selección Argentina”, aunque la AFA negó que tenga ese carácter.

La empresa ofrecía su entrada más económica a $790.000 para las tribunas San Martín o Belgrano alta. En la venta oficial, esas localidades tenían un precio de $320.000.

El producto más costoso era una “Experiencia VIP” de $1.800.000. Según la promoción, el paquete incluye gastronomía, entretenimiento, sectores preferenciales, un kit de regalo y coordinación permanente.

La propuesta fue difundida a través de redes sociales e imágenes vinculadas con la Selección argentina y la AFA. Sin embargo, al ser consultado sobre la firma, Diego Bertuccelli, vocero de la Presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que Modo Vuela “no es oficial”.

La diferencia con los precios oficiales

La brecha también se observa en las localidades ofrecidas directamente por revendedores. Los valores parten de unos $600.000 para las populares y alcanzan hasta $1.550.000 para una platea San Martín baja.

De esta manera, conseguir una entrada para la despedida de Messi puede costar varias veces más que el valor establecido originalmente por la AFA. La situación se da luego de que la venta oficial quedara agotada y mientras crece la expectativa por el último partido del capitán con la Selección.

El duelo ante Benín marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas de Messi con la camiseta argentina y tendrá lugar este martes en el Monumental.