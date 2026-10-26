La Municipalidad de Pocito y el Sanatorio Argentino realizaron un abordaje comunitario en la Unión Vecinal de La Rinconada, con servicios de salud, prevención, asesoramiento y bienestar para los vecinos. La jornada reunió a profesionales sanitarios y equipos municipales que brindaron distintas prestaciones para facilitar el acceso a la atención y responder a necesidades de la comunidad.

El operativo incluyó estudios preventivos, información sobre cursos y capacitaciones, asesoramiento para jóvenes y personas mayores, y vacunación de perros y gatos.

Controles de salud y prevención

El Sanatorio Argentino realizó controles y estudios orientados a la prevención y detección temprana de distintas patologías. Entre las prácticas incluidas estuvieron el examen de mamas, la colposcopía, el Papanicolaou (PAP), el cepillado endocervical y la biopsia.

Por su parte, el Municipio ofreció controles del niño sano, atención nutricional, servicios odontológicos, podología y peluquería. Estas prestaciones permitieron concentrar distintos servicios en un mismo espacio, sin que los vecinos tuvieran que trasladarse a otros puntos del departamento.

La Municipalidad de Pocito y el Sanatorio Argentino realizaron un abordaje comunitario en la Unión Vecinal de La Rinconada, con servicios de salud y prevención.

Asesoramiento y bienestar animal

La actividad también incluyó información sobre cursos y capacitaciones de la Oficina de Empleo, además de asesoramiento para personas mayores y jóvenes. A su vez, se realizó la vacunación de perros y gatos como parte de las acciones de prevención y cuidado del bienestar animal.

Los vecinos destacaron el operativo

Durante la jornada, los vecinos valoraron la posibilidad de acceder a distintas prestaciones de manera cercana y gratuita. Una vecina agradeció al intendente Fabián Aballay por impulsar estas iniciativas y destacó la importancia de que el Municipio llegue a los barrios con controles de salud y otros servicios.

“Es un gran servicio el que brinda la Municipalidad de Pocito con estos abordajes comunitarios”, expresó otro vecino. También resaltó que tener atención sanitaria, asesoramiento y diferentes prestaciones en un mismo lugar representa una ayuda para las familias.

Un trabajo conjunto en el departamento

El operativo reafirmó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones de salud para ampliar el acceso a servicios fundamentales. La gestión municipal encabezada por Fabián Aballay busca fortalecer la presencia territorial mediante propuestas de prevención, acompañamiento e inclusión en distintos sectores de Pocito.