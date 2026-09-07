El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió extender por otros 60 días el congelamiento de las tarifas de servicios esenciales en la provincia. La medida comenzó a regir el 1 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 31 de octubre.

La decisión alcanza al transporte urbano de pasajeros, la energía eléctrica, el agua y saneamiento y el servicio de conectividad brindado por la empresa estatal provincial. Además, el Gobierno riojano prorrogó la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas correspondientes a viviendas sociales.

La disposición da continuidad a las medidas establecidas anteriormente mediante el Decreto Provincial N° 617/26. Desde el Ejecutivo provincial justificaron la prórroga por la persistencia de las condiciones económicas y sociales que llevaron inicialmente a implementar el congelamiento.

Qué servicios no aumentarán

Durante septiembre y octubre, el boleto del transporte urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo mantendrá su valor actual.

En el caso de la energía eléctrica, las tarifas permanecerán congeladas en los valores que estaban vigentes al 30 de abril. La decisión también incluye las prestaciones de agua y saneamiento y la conectividad brindada por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.

De esta manera, el Gobierno provincial busca evitar incrementos durante dos meses en cuatro servicios que tienen un impacto directo sobre los gastos mensuales de las familias.

También continuará vigente durante ese período la reducción del 20% para las cuotas de viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Por qué tomaron la medida

Desde la gestión de Quintela señalaron que el objetivo es impedir que nuevos incrementos en servicios esenciales profundicen la pérdida del poder adquisitivo, principalmente entre los sectores considerados más vulnerables.

La medida se enmarca en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos que fue prorrogada por la Legislatura riojana mediante la Ley N° 10.843.

El decreto también instruye a los organismos y empresas prestadoras involucradas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios durante el período alcanzado por el congelamiento.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas quedó facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener la decisión y garantizar el funcionamiento de las empresas y organismos prestadores.

La decisión de La Rioja se produce en un contexto en el que septiembre comenzó con nuevos ajustes en distintos servicios y gastos para los hogares en diferentes puntos del país, entre ellos transporte, electricidad, gas y agua.