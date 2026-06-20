La disputa por los límites entre San Juan y La Rioja volvió a sumar un nuevo capítulo. Esta vez, el secretario general de la Gobernación riojana, Ricardo Herrera, ratificó la postura de su provincia y aseguró que continuarán impulsando acciones institucionales para sostener el reclamo territorial que mantienen desde hace décadas.

“Vamos a defender lo que legítimamente le corresponde a los riojanos y que, con la Constitución en la mano, entendemos que es nuestro”, afirmó Herrera en declaraciones a Radio Fénix, al referirse a la iniciativa impulsada por el Gobierno de Ricardo Quintela.

El funcionario explicó que la reciente ley aprobada por la Legislatura de La Rioja habilita al Ejecutivo provincial a profundizar el análisis de antecedentes jurídicos, históricos y geográficos vinculados a la cuestión limítrofe con San Juan.

Según indicó, el planteo se apoya en una interpretación jurídica sobre la normativa que fijó los límites entre ambas provincias en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Herrera sostuvo que esa delimitación nunca fue ratificada plenamente por las legislaturas de ambas jurisdicciones y que posteriormente fue incorporada a un digesto jurídico cuya validez es cuestionada. “Entendemos que existe una posibilidad de avanzar con este reclamo”, señaló el funcionario, quien consideró que hay una “ventana jurídica” para revisar la situación.

La postura riojana surge luego de que el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego rechazara públicamente cualquier discusión sobre los límites provinciales. A través de un comunicado, el mandatario sostuvo que “no hay margen para abrir una discusión sobre algo que ya está resuelto” y remarcó que San Juan defenderá su territorio, sus recursos y símbolos provinciales como Ischigualasto.

Consultado sobre esas declaraciones, Herrera respondió que respetan la posición de Orrego, aunque aclaró que no la comparten. “Respetamos la posición del gobernador de San Juan, aunque no la compartimos. No vamos a hacer ninguna bravuconada; avanzaremos por los caminos institucionales que correspondan”, expresó.

En ese marco, adelantó que se conformará una comisión especial integrada por distintos sectores para estudiar la documentación histórica, técnica y legal relacionada con el conflicto. A partir de las conclusiones que surjan de ese trabajo, el Gobierno riojano definirá los próximos pasos.

Entre las alternativas que analizan figura la posibilidad de impulsar el debate en el Congreso de la Nación mediante los legisladores nacionales de La Rioja, al considerar que la Constitución asigna competencias al Poder Legislativo para intervenir en cuestiones limítrofes entre provincias.

Asimismo, Herrera indicó que, en caso de no encontrar una resolución por esa vía y de existir fundamentos suficientes, también podrían evaluar una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De esta manera, La Rioja ratificó su intención de sostener el reclamo territorial por canales institucionales, mientras desde San Juan mantienen la postura de que los límites provinciales ya se encuentran definidos y no deben ser objeto de revisión.