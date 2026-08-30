La Rioja apuesta a que sus proveedores locales tengan prioridad en la futura demanda minera, con un registro provincial que exige el 80% de mano de obra riojana en los proyectos. La iniciativa, presentada por el gobernador Ricardo Quintela en julio de 2025, busca consolidar un modelo productivo con participación local ante el avance de al menos 17 proyectos en etapas de prospección y exploración.

El Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (Reppem) establece que el 80% del empleo generado por el sector sea riojano, además de priorizar la contratación de servicios de la provincia, salvo excepciones. La herramienta funciona como parte del Plan Quinquenal Minero, que contempla evaluaciones permanentes para promover una actividad responsable y sustentable.

En ese contexto, la Cámara Riojana de Empresas y Proveedores Mineros (Crepromin) organizó el 1° Encuentro de Fortalecimiento del Proveedor Minero en el Auditorio OSDE. La jornada reunió a PyMEs, especialistas y funcionarios para analizar abastecimiento, calidad, financiamiento, normas ISO y los requisitos necesarios para ingresar en la cadena de compras del sector. La entidad nuclea a empresas mineras y proveedoras de servicios con el objetivo de que las mineras encuentren en la provincia los servicios que hoy suelen buscar afuera.

La secretaria de Minería, Ivana Guardia, sostuvo que el objetivo es capacitar a proveedores, profesionales y personas interesadas en trabajar en la actividad. La funcionaria remarcó que la gestión se apoya en información, comunicación y transparencia, y calificó a la etapa actual de exploración y prospección como la más importante del proceso minero provincial.

La vicegobernadora Teresita Madera afirmó que la capacitación anticipada busca garantizar que los proveedores de La Rioja tengan prioridad cuando los proyectos mineros pasen a etapas de mayor actividad. La funcionaria señaló que el Plan Quinquenal Minero constituye la hoja de ruta provincial.

En las últimas semanas, esta política incluyó una capacitación gratuita en normas ISO junto a North Atlantic Consultora Minera, destinada a acercar a las PyMEs locales, sin conocimientos previos en la materia, a los estándares que exigen las grandes operadoras.

El presidente de EMSE, Walter Gómez, explicó que las Sierras Pampeanas concentran minerales no metalíferos como talco, yeso, calcita, baritina y cuarzo, mientras que en la Precordillera y la Cordillera aparecen oro, plata, cobre, plomo y zinc. Gómez ubicó a La Rioja dentro del sector geológico vinculado con la Faja Vicuña, entre la Faja de Maricunga y la Faja del Indio. La cercanía con Josemaría, Filo del Sol, Los Helados y Caserones refuerza el potencial para nuevos proyectos de cobre. El funcionario planteó que, si bien el litio concentró atención, el cobre sigue siendo uno de los minerales más buscados por la demanda global vinculada a la transición energética.

Las autoridades remarcaron que San Juan y Catamarca deben ser consideradas aliadas y no competidoras, en una estrategia que apunta a construir una oferta conjunta desde las provincias cordilleranas para atraer inversiones. Esa lógica de integración regional no es aislada: CREPROMIN firmó en 2024 un acuerdo de cooperación con la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin) y participó del lanzamiento de una confederación nacional de proveedores, con representantes de San Juan, la Puna, Santa Cruz y Mendoza.

El desafío para las PyMEs riojanas será cumplir exigencias técnicas, ambientales, laborales y de trazabilidad similares a las aplicadas en provincias con mayor desarrollo minero, como San Juan o Catamarca. Funcionarios y referentes empresariales coincidieron en que la ventana de oportunidad para La Rioja está abierta, pero exige preparación inmediata de la cadena de proveedores antes de que los proyectos avancen a fases de mayor inversión y contratación.