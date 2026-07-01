El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) el Plan Quinquenal Minero 2026-2030, una estrategia que busca orientar el desarrollo de la actividad minera en la provincia durante los próximos cinco años y consolidarla como una política de largo plazo. Según el documento, la provincia proyecta más de 35.000 metros de perforación y una inversión superior a los 40 millones de dólares en actividades exploratorias para 2026.

El plan fue elaborado mediante un proceso que involucró a organismos públicos, universidades y representantes del sector privado. Durante la presentación, Quintela sostuvo que el objetivo es brindar previsibilidad al sector y fortalecer el rol de la minería dentro de la economía provincial.

"La Rioja tiene un potencial enorme y la provincia acompaña decididamente el desarrollo de la actividad minera", afirmó el mandatario. Además, remarcó que el desafío es avanzar en un esquema de crecimiento que beneficie a todos los actores involucrados. "Tenemos que desarrollar la minería de la mejor manera posible, donde ganen las empresas, gane la provincia y gane también la Argentina", expresó.

17 proyectos y más de 35.000 metros de perforación

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, explicó que el plan fue elaborado mediante un proceso que involucró a organismos públicos, universidades y representantes del sector privado. Según detalló, La Rioja cuenta actualmente con 17 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo y al menos tres ingresarán próximamente a la fase de exploración, lo que permitirá incrementar el nivel de inversiones en la provincia.

El funcionario indicó además que para 2026 se proyectan más de 35.000 metros de perforación y una inversión superior a los 40 millones de dólares en actividades exploratorias. También sostuvo que el avance de los proyectos generará nuevas oportunidades para el empleo y el crecimiento de empresas proveedoras vinculadas a la actividad.

El CFI destacó el interés inversor

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó el crecimiento que registra la actividad minera en la provincia y el interés que despierta entre inversores nacionales e internacionales. "Es muy significativo ver empresas de distintos lugares del mundo invirtiendo y desarrollando proyectos en La Rioja", señaló.

En representación de los departamentos con actividad minera, el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, destacó la tradición minera de la provincia y señaló que el escenario actual responde a una decisión política de impulsar el desarrollo del sector. "La Rioja ha sido históricamente minera desde finales del siglo XIX. Hoy tenemos una gran oportunidad para los riojanos", afirmó.

La presentación del plan se da en un contexto de creciente competencia entre las provincias argentinas por atraer inversiones mineras. Mientras San Juan se consolida como el epicentro del cobre, La Rioja busca posicionarse en el mapa minero con proyectos de litio, oro y otros minerales estratégicos.

El Plan Quinquenal Minero 2026-2030 establece una hoja de ruta para acompañar el crecimiento de la exploración y avanzar en la consolidación de una cartera de proyectos que permita ampliar la inversión minera durante los próximos años.