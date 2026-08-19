El gobierno de La Rioja volvió a poner en circulación los llamados “chachos”, la cuasimoneda provincial impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, con una nueva emisión por $4.000 millones. La medida alcanza a unas 80.000 personas y reabrió la discusión sobre el uso de monedas provinciales como herramienta para afrontar dificultades financieras.

La nueva partida de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) será distribuida mediante una ayuda extraordinaria de 50.000 chachos por beneficiario. El objetivo planteado por la administración riojana es inyectar recursos al circuito económico local y apuntalar el consumo.

Los beneficiarios incluyen empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena y personas que reciben programas y contratos relacionados con el Estado riojano.

El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, sostuvo que la primera experiencia con los Bocade había tenido resultados positivos y que la nueva medida busca atender tanto las necesidades de los trabajadores como las dificultades del sector comercial.

Los chachos ya habían sido utilizados en 2024

La Rioja ya había recurrido a esta herramienta en 2024, después de que el gobierno de Javier Milei redujera las transferencias a las provincias.

En aquel momento, la provincia emitió $22.500 millones en cuasimonedas. Los bonos comenzaron a circular meses después y dejaron de utilizarse a fines de diciembre de 2024.

Durante aquella primera experiencia, Milei había advertido que el Gobierno nacional no rescataría los bonos provinciales y había rechazado la posibilidad de que fueran utilizados para transacciones oficiales.

Ahora, los “chachos” vuelven a circular con una vigencia establecida hasta el 29 de diciembre. Quienes decidan conservarlos hasta esa fecha recibirán un interés del 1%, aunque desde el Gobierno riojano remarcaron que el objetivo es que sean utilizados para consumo dentro de la provincia.

Actualmente, unos 800 comercios riojanos están adheridos al sistema y aceptan los bonos como medio de pago. También pueden utilizarse para cancelar impuestos provinciales, tasas municipales y determinados servicios de empresas estatales.

Una nueva disputa entre Quintela y Milei

La decisión vuelve a colocar a Quintela en el centro de la discusión económica y política con la Casa Rosada. El gobernador riojano ya había protagonizado fuertes cruces con Milei a raíz del financiamiento provincial y de sus cuestionamientos al programa económico nacional.

En su análisis publicado por TN, el periodista Marcos Novaro cuestionó la estrategia y comparó la utilización de cuasimonedas con la experiencia de 2001, cuando 14 provincias llegaron a emitir bonos propios. Según su interpretación, la nueva emisión representa una señal de confrontación con el programa de estabilización del Gobierno nacional.

El debate también alcanza al resto de los gobernadores, particularmente a aquellos de extracción peronista. La discusión gira en torno a si otras provincias podrían adoptar herramientas similares frente a las dificultades fiscales y a la disputa por los recursos que mantiene con Nación.

Por ahora, La Rioja es la única provincia que volvió a recurrir a una cuasimoneda. La administración de Quintela sostiene que los “chachos” buscan sostener el consumo y aliviar la situación económica de los riojanos, mientras sus críticos advierten sobre los riesgos de multiplicar monedas y mecanismos de pago alternativos al peso.

La medida vuelve así a poner sobre la mesa una herramienta que parecía haber quedado atrás después de la crisis de 2001 y que La Rioja ya había utilizado durante 2024.