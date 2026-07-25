Como antesala de lo que será una nueva edición de la Maratón Internacional de San Juan, la Plaza del Teatro del Bicentenario y sus alrededores se transformaron en el escenario principal de la Run Kids 2026. Organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan —encabezada por la intendenta Susana Laciar— junto al Gobierno Provincial y Aventur Pro, la competencia infantil logró una convocatoria récord de más de 700 niños de hasta 11 años.

La jornada deportiva estuvo dirigida a promover valores de equipo, el compañerismo y hábitos saludables en los más pequeños, acompañados por un nutrido marco de familias que se sumaron a la propuesta en pleno centro capitalino.

Eco-canje y concientización ambiental

A la par de la carrera, la Municipalidad llevó a cabo una campaña de reciclaje y concientización ambiental entre los participantes. Mediante la propuesta de eco-canje, cada chico que presentó cinco tapitas plásticas para reciclar recibió a cambio un cuellito deportivo, fomentando la economía circular de manera directa y lúdica.

Puntos de aliento

Para acompañar a los atletas de la Maratón Internacional durante su recorrido por la Capital, el municipio desplegará una serie de intervenciones artísticas y culturales en vivo en tres esquinas estratégicas de la Ciudad. Uno estará por Urquiza y Av. Libertador, con Taller de Percusión en vivo. Otro estará en Plaza 25 de Mayo con presentaciones de los talleres de Tango y Folklore. Y, por último, en Ignacio de la Roza y Salta, se desarrollarán muestras de las academias de danza español y árabe.

Estas intervenciones buscarán generar espacios de encuentro para los vecinos y darle un marco de festejo local al paso de los competidores durante toda la jornada deportiva.



