La ruta 436 a Iglesia se encuentra intransitable por el hielo y la nieve

La Dirección Provincial de Vialidad, mediante su Sección Comunicaciones, emitió el reporte sobre las rutas sanjuaninas este jueves 2 de julio de 2026 a las 7:24. El informe oficial detalla que la Ruta Provincial 436, en el sector de El Colorado, quedó totalmente intransitable a causa de la formación de hielo en el piso, una condición que genera un elevado peligro de derrape automotor.

Ante este escenario, desde el organismo estatal solicitaron a los automovilistas "no transitar por el sector hasta nuevo aviso" y anticiparon que "durante la jornada de mañana se llevará a cabo una evaluación de las condiciones del camino para determinar si es posible habilitar nuevamente la circulación".

Estado de las demás rutas

Por otro lado, la intensa ola polar impactó con fuerza en los corredores nacionales que cruzan la provincia, lo que obliga a los conductores a mantener una exigencia de máxima precaución en varios puntos debido a la baja visibilidad y a la presencia de sectores escarchados.

En la Ruta Nacional 149, dentro del departamento de Calingasta, se requiere un cuidado extremo por calzada congelada, neblina persistente y probabilidad de precipitaciones. En la misma Ruta Nacional 149, pero en el trayecto que une San Juan con Iglesia, el asfalto se presenta frío y húmedo, de modo que se debe marchar a velocidad reducida.

La inestabilidad climática también afecta a la Ruta Nacional 150, específicamente en los tramos Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto, donde se puede circular pero con mucha precaución por lluvias aisladas y riesgo de congelamiento. Hacia el norte, la Ruta Nacional 40, en el segmento Huaco - Límite con La Rioja, quedó habilitada para transitar con cuidado extremo tras las bajísimas temperaturas registradas en la madrugada.

En el sur mendocino, la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros en el departamento Sarmiento, permanece transitable con precaución mientras se registran lloviznas persistentes.

Finalmente, los accesos principales, las avenidas urbanas y las conexiones con provincias vecinas se encuentran completamente abiertos con presencia de neblinas matinales. La Ruta Nacional A014, Avenida de Circunvalación, opera con normalidad, aunque las autoridades piden atención en los ingresos y egresos. Las rutas nacionales 40 Sur hacia Mendoza, 20 en dirección a San Luis y 141 hacia La Rioja por Chepes mantienen una transitabilidad normal.