Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 con una actuación histórica frente a Argelia. El capitán de la Selección Argentina convirtió tres goles, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el registro del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales.

Sin embargo, detrás de la destacada actuación deportiva apareció una situación personal que atraviesa al futbolista y a todo su entorno familiar. Jorge Messi, padre del capitán argentino, permanece internado en Buenos Aires y enfrenta un delicado cuadro de salud.

La situación tomó visibilidad después de las imágenes que mostraron a Messi emocionado tras convertir su primer gol frente a Argelia. Luego del tanto, el rosarino rompió en llanto y recibió el abrazo del entrenador Lionel Scaloni, una escena que rápidamente despertó interrogantes sobre su estado anímico.

Tras el encuentro, trascendió que el futbolista atraviesa momentos de preocupación por la salud de su padre. El contexto familiar también quedó reflejado en las tribunas, donde el tradicional palco de la familia Messi presentó varias ausencias.

La salud de Jorge Messi se convirtió en una de las principales preocupaciones del entorno del futbolista durante la Copa del Mundo.

En esta ocasión estuvieron presentes Antonela Roccuzzo, los hijos del capitán, su suegro y algunos familiares cercanos. El resto de la familia permanece enfocado en el acompañamiento y cuidado de Jorge Messi durante su internación.

La situación también sirvió para despejar versiones que habían circulado en las últimas semanas en redes sociales sobre presuntos conflictos familiares o de pareja. Según se conoció, las ausencias en los partidos están vinculadas exclusivamente al estado de salud del padre del futbolista.

En medio de ese escenario, Messi continúa liderando a la Selección Argentina en la defensa del título mundial. Frente a Argelia no solo marcó un hat-trick, sino que además se convirtió en el jugador de mayor edad en convertir un gol en una Copa del Mundo, con casi 39 años.

El rosarino también alcanzó una marca destacada al encadenar cinco partidos consecutivos anotando y siendo elegido como figura, una serie que comenzó ante Australia y continuó frente a Países Bajos, Croacia, Francia y Argelia.

Al referirse a la situación familiar, Messi evitó profundizar públicamente sobre el tema y cerró sus declaraciones con un breve mensaje, priorizando la privacidad de su entorno mientras continúa disputando el Mundial con la Selección Argentina.