La sanjuanina Claudia Sarmiento recibió su diploma como consejera de la Magistratura

La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento recibió su diploma como consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que integrará durante el período 2026-2030. La entrega se realizó este miércoles 4 de noviembre en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia de proclamación estuvo encabezada por la presidenta de la FACA, Mariel Tschieder, junto a las autoridades de la Junta Electoral. También recibieron sus diplomas Alberto “Nacho” Biglieri, Itatí Demarchi y Fernando Levene, quienes representarán a la abogacía en el organismo nacional.

El mensaje de Claudia Sarmiento a los abogados

Durante su discurso, la representante sanjuanina destacó la responsabilidad de representar a los profesionales de todo el país, independientemente de las diferencias que pudieron existir durante las elecciones. “Tenemos que volver a nuestras provincias y mirar a cada uno de los abogados que nos votaron y a los que no nos votaron. Somos abogados que defendemos a los abogados”, afirmó.

Además, Sarmiento convocó a fortalecer la unidad del sector y el trabajo conjunto con los colegios profesionales de las distintas jurisdicciones. “Necesitamos a cada uno de los colegios. Es muy importante que todos trabajemos en conjunto por la abogacía y por la defensa de los derechos de los litigantes”, sostuvo.

Otro de los ejes de su intervención fue la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en el sistema judicial. “Todos tenemos el compromiso de devolver a la ciudadanía la confianza en la Justicia, y ahí no hay diferencias de estamentos. Todos tenemos que trabajar con el mismo fin”, expresó.

Quiénes acompañaron a la representante sanjuanina

Sarmiento estuvo acompañada por el presidente del Foro de Abogados de San Juan, José Salinas, y por la actual consejera de la Magistratura y referente de Abogados en Acción, Jimena de la Torre. También participaron el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón, y otros referentes de la abogacía de distintas provincias.

La llegada de Sarmiento al organismo representa un hecho histórico para la abogacía provincial, ya que será la primera mujer sanjuanina en integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento de los abogados.

Cuándo asumirá en el Consejo de la Magistratura

Para comenzar formalmente sus funciones, Sarmiento y los demás consejeros electos deberán prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por Horacio Rosatti. La ceremonia está prevista para noviembre, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.