La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, que integra la sanjuanina Claudia Sarmiento, se impuso a nivel nacional en las elecciones de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Con el 99,4% de las mesas escrutadas, la nómina encabezada por Alberto Biglieri reúne 11.052 votos (33,7%) y consiguió dos de las cuatro bancas en el reparto provisorio. Una de ellas corresponde a Sarmiento, segunda candidata titular, a quien Abogados en Acción San Juan ya anunció como consejera electa.

La agrupación celebró el triunfo a través de sus redes sociales. "Felicitamos especialmente a Claudia Sarmiento, nuestra referente de San Juan y flamante consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación", expresaron.

Según la última actualización de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se habían escrutado 165 de las 166 mesas habilitadas en todo el país, con 33.003 votos emitidos.

En segundo lugar se ubica Abogacía Unida y Dignidad Profesional (Lista 4), encabezada por Itatí Demarchi Arballo, con 10.486 votos (32%). Tercera aparece Abogacía Federal (Lista 1), liderada por Fernando Levene, con 8.724 sufragios (26,6%). Finalmente, Abogacía por la Libertad (Lista 2) reúne 2.492 adhesiones (7,6%).

La diferencia entre las dos primeras listas es de 566 votos. Con estos resultados, el sistema proporcional D'Hondt asigna dos bancas a Unidad en Defensa de la Abogacía, una a Abogacía Unida y Dignidad Profesional y otra a Abogacía Federal.

Así, Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento ocuparían las dos representaciones de la lista ganadora durante el período 2026-2030, sujeto a la proclamación oficial y las condiciones reglamentarias de integración.

La lista de Sarmiento también ganó en San Juan

En las dos mesas habilitadas en el Foro de Abogados de San Juan, Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo 362 votos, equivalentes al 57,6% de los 628 sufragios afirmativos registrados.

En San Juan, los abogados que apoyan la lista de Sarmiento celebraron. (Foto: gentileza).

En segundo lugar quedó la Lista 4, que integra el también sanjuanino Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados, con 209 votos. Más atrás se ubicaron la Lista 2, con 29 sufragios, y la Lista 1, con 28.

En la mesa 137, la nómina de Sarmiento obtuvo 185 votos frente a los 107 de la Lista 4. En la mesa 136 también se impuso, con 177 sufragios contra 102. De esta manera, la diferencia total fue de 153 votos.

Los respaldos políticos detrás de las listas

Aunque se trató de una elección de representantes de los abogados, las cuatro nóminas contaron con apoyos de diferentes sectores políticos nacionales.

La Lista 3, encabezada por Biglieri, está asociada a sectores de la UCR y el PRO, con referencias en Ricardo Gil Lavedra, Daniel Angelici y la actual consejera Jimena de la Torre. Sarmiento, referente de Abogados en Acción, fue secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan durante la gestión de Marcelo Orrego, cargo al que renunció en septiembre.

La Lista 4 reúne sectores del peronismo y el kirchnerismo, vinculados a Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde. La Lista 1 responde a un acuerdo entre sectores del radicalismo y el peronismo federal, con referencias en Maximiliano Abad, Diego Molea y Martín Llaryora.

Finalmente, la Lista 2 está identificada con La Libertad Avanza y sectores cercanos a Karina Milei.

Una representación histórica para San Juan

El resultado podría marcar un antecedente inédito para la abogacía sanjuanina, con la llegada de una de sus representantes al Consejo de la Magistratura nacional mediante el voto de los profesionales con matrícula federal.

San Juan ya tuvo presencia en el organismo a través del juez federal Miguel Ángel Gálvez, entre 2006 y 2010, y del exsenador Ruperto Godoy, entre 2014 y 2017. Sin embargo, ambos ocuparon representaciones diferentes: Gálvez por los magistrados y Godoy por el Senado.

Sarmiento llegaría por el estamento de los abogados a un organismo integrado por 20 miembros, que interviene en la selección de magistrados nacionales y federales, ejerce facultades disciplinarias y participa en la administración de los recursos del Poder Judicial.