Claudia Sarmiento votó este martes en San Juan y luego viajará a Buenos Aires para esperar los resultados de las elecciones al Consejo de la Magistratura de la Nación. La abogada sanjuanina integra la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva a Alberto Biglieri como primer candidato titular y a Sarmiento en el segundo lugar.

Después de emitir su voto en el Foro de Abogados de San Juan, la candidata destacó la importancia de que sus colegas participen de la elección y elijan a sus representantes.

“Lo importantísimo es que los abogados vengan a emitir su voto. Estamos de 9 a 18 en todos los colegios del país emitiendo nuestro voto y ejerciendo el derecho a elegir”, expresó.

Sarmiento también habló sobre la campaña, que incluyó recorridas por distintas provincias junto a sus compañeros de lista. Según contó, fueron jornadas intensas, pero le permitieron conversar con abogados de diferentes puntos del país.

“Hemos podido conversar con muchísimos abogados de todo el país. Estoy sumamente contenta y muy emocionada”, señaló.

La abogada llegó a votar acompañada por su mamá, su esposo y su hermano. Después de compartir ese momento con su familia, tenía previsto viajar a Buenos Aires para reunirse con los integrantes de su lista y aguardar juntos los resultados, una vez cerradas las mesas a las 18.

La elección definirá a los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Para Sarmiento, la jornada marca el cierre de una campaña que la llevó a recorrer distintas provincias y a presentar su propuesta ante colegas de todo el país.