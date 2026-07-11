A medida que la Selección Argentina avanza de fase en el Mundial 2026, la ilusión de los hinchas crece y también el movimiento comercial. De cara al partido ante Suiza por los cuartos de final, muchos sanjuaninos buscan tener la camiseta puesta para alentar al equipo de Lionel Scaloni y los comerciantes ya registran un incremento en las ventas.

Un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE mostró que el furor mundialista se trasladó a los locales deportivos, donde las camisetas de la Selección volvieron a convertirse en uno de los productos más buscados. Los comerciantes coincidieron en que, tras cada clasificación de Argentina, aumentan las consultas y las ventas, una tendencia que esperan que continúe si el equipo sigue avanzando en el torneo.

Desde Sportotal, su encargado Leonardo Paredes explicó que el Mundial impulsó la comercialización de prendas de la Selección. "Sí, hubo un aumento por el boom del Mundial. Se vendieron más camisetas de Argentina que en un período habitual y, a medida que van pasando de fase, las ventas siguen creciendo", señaló.

La camiseta con el número 10 de Lionel Messi es la preferida por los hinchas. (Foto: DIARIO HUARPE)

El comerciante destacó que uno de los momentos de mayor movimiento coincidió con el Día del Padre y el inicio del Mundial. "Tenemos mucha variedad de camisetas de Argentina: la de jugador, la del hincha y la de Messi. La que más buscan es la de Messi, tanto niños como adultos", indicó.

Además, aseguró que el local cuenta con stock suficiente para afrontar la demanda de los próximos partidos y que los precios se mantuvieron estables. La camiseta versión jugador cuesta alrededor de $219.000, la versión hincha $150.000 y la de Messi con el número 10 ronda los $180.000.

José Luis Torres, vendedor de un local ubicado sobre calle Laprida, contó que el movimiento comercial viene creciendo de manera paulatina con cada triunfo argentino. "Se notan las ventas. Van aumentando de a poquito. Tenemos más movimiento mientras va pasando la Scaloneta", expresó.

La gente aprovecha los precios de puestos en la vereda. (Foto: DIARIO HUARPE)

Torres también manifestó su expectativa de que la Selección continúe en carrera. "Tenemos esperanza de vender un poco más, así que esperamos que gane la Selección", dijo.

Según comentó, la camiseta de Messi continúa siendo la más elegida por los clientes, aunque también reciben pedidos por las de Leandro Paredes y Julián Álvarez. En su local, los precios parten desde los $20.000, de acuerdo con el modelo y la calidad.

En la misma línea, Benjamín Vargas, vendedor de la Feria Persa, aseguró que los últimos resultados de Argentina también se reflejaron en las ventas. "Las ventas vienen bastante bien y, más ahora que Argentina ganó, aumentaron todavía más. Con el partido y la cercanía de las instancias decisivas hubo más movimiento", sostuvo.

Sanjuaninos buscan su camiseta para alentar a la Selección. (Foto: DIARIO HUARPE)

Vargas señaló que la camiseta más buscada sigue siendo la del capitán argentino. "La que más piden es la del 10 de Messi", afirmó. Además, explicó que hubo algunos faltantes de stock, aunque lograron reponer mercadería para responder a la demanda. Respecto de los valores, indicó que dependen de la calidad y el talle, aunque las opciones más económicas comienzan en $15.000.

Por su parte, Daniel Ramírez sostuvo que el comportamiento de las ventas estuvo estrechamente ligado al desempeño de la Selección. "Las camisetas van aumentando de precio a medida que Argentina pasa de fase. Todo depende de la instancia del Mundial", comentó el vendedor.

Tras cada partido, aumentan las consultas por las camisetas. (Foto: DIARIO HUARPE)

No obstante, reconoció que el mayor furor se dio en los primeros encuentros. "Los primeros partidos fueron el boom. Ahora siguen consultando y preguntando, pero hay más consultas que ventas. Si llegamos a ser campeones, seguramente vuelvan a subir", afirmó.

Con Argentina nuevamente entre los ocho mejores del Mundial 2026, la camiseta albiceleste volvió a ganar protagonismo en San Juan. Mientras los hinchas se preparan para alentar a la Scaloneta frente a Suiza, los comerciantes esperan que la ilusión mundialista siga impulsando las ventas en los próximos días.