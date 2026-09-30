La Selección Argentina realizó este martes su último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes de viajar a Córdoba, donde este miércoles desde las 21 enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, por el primero de los tres amistosos previstos para esta fecha FIFA.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes de la práctica y aseguró que tiene prácticamente definido el equipo, aunque evitó confirmar la formación titular. El entrenador también anunció que Cristian “Cuti” Romero será el principal capitán de la Selección Argentina, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez.

Durante los entrenamientos previos, el cuerpo técnico trabajó especialmente en movimientos tácticos, variantes posicionales y ejercicios destinados a ajustar cuestiones defensivas y ofensivas. La preparación incluyó además bloques de fútbol reducido para trabajar situaciones de juego en espacios acotados.

Movimientos en la convocatoria

La AFA informó además que Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar compromisos con sus respectivos clubes. Palacios dejará la concentración este martes, mientras que Flores lo hará después del partido frente a Bolivia. Ambos volverán posteriormente a Ezeiza.

Por otra parte, Tobías Andrada quedó desafectado de la convocatoria. En los últimos entrenamientos también habían trabajado de manera diferenciada Thiago Almada y Nicolás Tagliafico, aunque el lateral ya comenzó a realizar tareas de campo junto a un fisioterapeuta.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Después del compromiso frente a Bolivia, el conjunto nacional continuará su calendario de amistosos el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, desde las 21 en el estadio Monumental.

El último encuentro será el martes 6 de octubre a las 20, también en el Monumental, frente a Benín. Ese partido marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina jugando en el país.