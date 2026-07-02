La Selección Argentina completó este miércoles 1 de julio su último entrenamiento en Kansas City antes de trasladarse a Miami para afrontar el partido de 16avos de final del Mundial frente a Cabo Verde.

La jornada comenzó en las instalaciones del Compass Minerals con la rutina habitual en el gimnasio. Allí, los futbolistas realizaron ejercicios de tren inferior y superior como parte de la preparación física.

Luego, el plantel se trasladó al campo de juego para desarrollar trabajos de velocidad, coordinación y técnica con pelota, en una práctica orientada a llegar en óptimas condiciones al compromiso eliminatorio.

En la parte futbolística, el entrenador Lionel Scaloni encabezó las tareas posicionales y tácticas, que se extendieron durante 35 minutos. Posteriormente, el cuerpo técnico dispuso un bloque de fútbol reducido con tres equipos jugando en simultáneo y la participación de tres futbolistas como comodines.

Con el entrenamiento finalizado, el plantel quedó listo para cambiar de sede. De acuerdo con el cronograma previsto, los jugadores compartirán el almuerzo a las 13.45 y, desde las 16, emprenderán el vuelo con destino a Miami.

La agenda continuará este jueves con la conferencia de prensa de Lionel Scaloni junto a un futbolista, programada para las 14.45. Más tarde, desde las 18, la Selección llevará adelante el entrenamiento oficial en el predio Florida Blue de Inter Miami.

Los primeros 15 minutos de esa práctica estarán abiertos exclusivamente para los medios acreditados por la FIFA. El ingreso será desde las 17, con un doble control de seguridad que incluirá el escaneo de pertenencias y la verificación de la credencial oficial mediante código QR válido.