La Selección Argentina realizará este viernes su último entrenamiento antes del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial. La práctica contará con presencia de la prensa, una zona mixta con jugadores y la posibilidad de seguir los primeros minutos a través de TyC Sports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenará desde las 20.30 de Argentina en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, en la previa del encuentro que disputará ante el seleccionado europeo este sábado a las 22.

Antes del inicio del entrenamiento, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina dialogarán con los medios en la zona mixta. Luego, los primeros 15 minutos de la práctica quedarán abiertos para la prensa.

Durante el último ensayo, Scaloni terminará de definir el equipo titular para el cruce de cuartos de final. El entrenador mantiene dos dudas para conformar el once inicial: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar en el lateral derecho, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputan la posición de delantero.

El resto del equipo sería el mismo que logró remontar un partido ante Egipto en los octavos de final. En el análisis interno del cuerpo técnico, la actuación dejó aspectos positivos desde el juego, aunque también quedaron puntos por corregir de cara al próximo desafío.

Una vez finalizada la práctica, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa desde el Kansas City Stadium, escenario del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.