La Selección Argentina continúa ajustando detalles en su preparación para el Mundial 2026 y sumó una nueva herramienta tecnológica destinada a optimizar la recuperación física de los futbolistas. Tras el triunfo por 3-0 ante Argelia, varios integrantes del plantel fueron vistos utilizando chalecos refrigerantes durante los trabajos regenerativos.

Las imágenes difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino mostraron a Cristian Romero, Lisandro Martínez, Giovanni Simeone, Nico Paz y Nico González, entre otros jugadores, llevando estos dispositivos mientras realizaban ejercicios suaves y compartían la jornada de entrenamiento.

Los chalecos refrigerantes contienen un gel especial previamente congelado que se descongela de manera gradual al entrar en contacto con el cuerpo. Su función es reducir la temperatura corporal en zonas como el torso, la espalda y el abdomen, con el objetivo de disminuir la fatiga y favorecer la recuperación muscular luego de esfuerzos de alta intensidad.

La incorporación de esta tecnología forma parte de una estrategia cada vez más utilizada en el deporte de alto rendimiento, respaldada por estudios científicos que analizan sus efectos sobre el organismo.

Los chalecos ayudan a disminuir la temperatura corporal después de la exigencia física.

Una investigación realizada por el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, perteneciente a la Universitat de Lleida, concluyó que el uso de chalecos refrigerantes durante 15 minutos puede reducir hasta 1,4 grados la temperatura de la piel y cerca de un grado la temperatura interna del cuerpo tras una exigencia física similar a la de un partido de fútbol.

El trabajo fue publicado en la revista especializada Sports y se desarrolló con 47 deportistas físicamente activos. Según los investigadores, la reducción de la temperatura corporal puede contribuir a una recuperación más eficiente durante los períodos de descanso.

Otro aspecto destacado por el estudio es que el uso de estos dispositivos no interfiere con las charlas técnicas ni con la dinámica habitual del vestuario, lo que facilita su implementación dentro de las rutinas profesionales.

Además, los especialistas remarcaron que los beneficios no se limitan a contextos de calor extremo. Las pruebas fueron realizadas en condiciones climáticas moderadas, con temperaturas cercanas a los 22 grados, similares a las que suelen registrarse en distintas competencias internacionales.

Mientras avanza en la defensa del título mundial, la Selección Argentina incorpora nuevas herramientas para gestionar el desgaste físico y sostener el rendimiento a lo largo del torneo.