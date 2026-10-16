La Selección Argentina confirmó los dos amistosos que disputará durante la fecha FIFA de noviembre y que marcarán el cierre de su calendario en 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó este viernes los rivales, las fechas y las ciudades que recibirán ambos encuentros. Por el momento, no fueron informados los estadios, horarios ni cuándo comenzará la venta de entradas.

El primer compromiso tendrá como protagonista a Uruguay y significará una nueva edición del clásico rioplatense. Cuatro días después, la Albiceleste se trasladará a Córdoba para completar la ventana internacional frente a Costa Rica.

Los partidos servirán además para continuar con la renovación del plantel que Scaloni comenzó a profundizar durante las últimas convocatorias, en una nueva etapa para el seleccionado argentino.

Argentina abrirá la fecha FIFA ante Uruguay

El duelo contra la Celeste se disputará el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires. La AFA todavía no confirmó el escenario, pese a que durante los últimos días La Bombonera apareció entre las posibilidades.

Argentina y Uruguay volverán a encontrarse después de varios cruces oficiales durante los últimos años. El partido ofrecerá además una prueba de mayor exigencia para un plantel que viene incorporando futbolistas jóvenes y ensayando nuevas variantes.

Será el primero de los dos compromisos previstos para una ventana internacional que inicialmente tenía otros planes. La Selección proyectaba una gira por Asia, pero finalmente reorganizó su calendario para disputar ambos partidos en el país.

Córdoba recibirá el amistoso contra Costa Rica

El martes 17 de noviembre será el turno de Costa Rica. El encuentro tendrá lugar en Córdoba, aunque la AFA tampoco confirmó oficialmente qué estadio será utilizado.

El Mario Alberto Kempes aparece como el principal escenario posible para recibir a la Selección, que volverá así al interior del país para completar su actividad del año.

Costa Rica llegará a la Argentina en medio de un proceso de reestructuración y representará el último rival de la Albiceleste durante 2026.

Los últimos partidos de Argentina en 2026

Los amistosos permitirán a Scaloni continuar evaluando alternativas y definir qué jugadores ganan terreno pensando en el próximo ciclo competitivo.

La Selección viene de una serie de presentaciones internacionales en las que el cuerpo técnico comenzó a dar mayor protagonismo a nuevas caras y a probar variantes en diferentes sectores del campo.

La AFA adelantó que en las próximas semanas comunicará los horarios de ambos encuentros, la venta de entradas y los procesos de acreditación. Con Uruguay y Costa Rica confirmados, Argentina ya tiene definida su última fecha FIFA del año.